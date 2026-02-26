«Галатасарай» не пустил «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Туринский «Ювентус» обыграл турецкий «Галатасарай» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов, но не прошел в 1/8 финала турнира. Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 3:2.
У победившей команды забили Мануэль Локателли, реализовавший пенальти, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. В составе турецкого клуба отличились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз.
Несмотря на то что «Ювентус» выиграл в ответном матче, по итогам двух игр победителем стала команда из Турции. Итоговый результат двух встреч — 7:5 в пользу «Галатасарая».
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 25 февраля сыграл вничью с «Монако» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов и прошел в 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 2:2, а счет по итогам двух игр — 5:4 в пользу ПСЖ.
