ПСЖ сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) сыграл вничью с «Монако» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов и прошел в 1/8 финала турнира. Встреча состоялась в Париже 25 февраля и завершилась со счетом 2:2.
В составе победившей команды отличились Маркиньос и Хвича Кварацхелия. У «Монако» забили Магнес Аклиуш и Джордан Тезе.
Таким образом парижский клуб по итогам двух матчей обыграл соперника с общим счетом 5:4. Основным вратарем ПСЖ оба матча был россиянин Матвей Сафонов. В следующем матче команда из Парижа встретится с «Барселоной» или «Челси».
Испанский ФК «Атлетико Мадрид» 24 февраля обыграл бельгийский «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда ЛЧ со счетом 4:1 и прошел в 1/8 финала турнира. В составе победившей команды отличился Александр Серлот, оформивший хет-трик, еще один мяч забил Джонни Кардозо. У «Брюгге» отметился Хоэль Ордоньес.
