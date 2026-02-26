«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в первом матче НХЛ после Олимпиады
Хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» в составе с российским нападающим Александром Овечкиным обыграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после Олимпиады. Встреча прошла на льду Capital One Arena 26 февраля и закончилась со счетом 3:1.
В столичной команде голами отметились Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк и Алексей Протас. В команде гостей шайбу забросил Джексон Кейтс. Овечкин провел на льду 13 минут 22 секунды: за это время он совершил три броска и силовой прием.
«Вашингтон» набрал 67 очков в 60 матчах и идет на девятом месте в Восточной конференции, «Филадельфия» — на 14-м с 61 очком в 57 играх.
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1551-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и занял чистое 17-е место в списке игроков с наибольшим числом матчей, обойдя канадского хоккеиста Алекса Дельвеккьо со 1550 играми. Лидером по этому показателю остается канадец Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.
