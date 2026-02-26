Овечкин вышел на 17-е место по числу матчей в истории НХЛ
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1551-ю игру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий занял чистое 17-е место в списке игроков с наибольшим числом матчей, обойдя канадского хоккеиста Алекса Дельвеккьо со 1550 играми.
Лидером по этому показателю остается канадец Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.
Канадский хоккеист Том Уилсон 18 февраля отметил, что на Олимпийских играх в Милане ему не хватает одноклубника по «Вашингтону» Овечкина и других российских хоккеистов. Канадец подчеркнул, что в хоккее Россия — самая большая страна, «у которой есть действительно хорошие игроки».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ