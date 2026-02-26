В ЛДПР предложили новую меру по поддержке семей с детьми
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой предложил ввести ежемесячное пособие семьям, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум. Об этом глава партии 26 февраля сообщил «Известиям».
«Чтобы обеспечить более справедливый и социально ориентированный подход при назначении пособия, ЛДПР полагает целесообразным установить, что в случае, если размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума не более чем на 25%, пособие назначается в размере 50% от установленной расчетной суммы», — сказал он.
По его словам, в партию часто поступают обращения от россиян. Они жалуются, что реальный доход супругов зачастую всего на 400–500 рублей превышает региональный прожиточный минимум, из-за чего семья не может претендовать на получение ежемесячного пособия.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля сообщил, что власти России активно привлекают работодателей к вопросам поддержки семей. Одной из таких мер станет увеличение необлагаемой суммы для предоставления гражданам при рождении ребенка. Мишустин также рассказал, что правительство подготовило всё необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, которой смогут воспользоваться более 4 млн семей.
