Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы в 2026 году
Минтруд России подготовил проект обновленного перечня профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году. Об этом 25 февраля сообщили на сайте пресс-службы ведомства.
В проект включены 363 специальности, сформированные с учетом предложений федеральных и региональных органов власти. Пересмотр списка связан со вступлением в силу с начала года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
«Количество организаций, в которых возможно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927. Кроме того, расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни и промыслов», — говорится в публикации.
Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 23 февраля сообщил, что депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает введение кредитных каникул для солдат-срочников, включая тех, кто проходит альтернативную службу. По его словам, на текущий момент служащие по призыву могут оформить кредитные каникулы лишь на общих основаниях, в случае снижения среднего дохода за последние два месяца.
