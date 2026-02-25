Реклама
Синоптик рассказал о погоде до начала марта в Москве и области

Синоптик Варакин: в ближайшие дни осадки в Москве прекратятся
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье до начала марта.

В беседе с «Радио 1» в среду, 25 февраля, он рассказал, что интенсивность осадков снижается. По его словам, в последние два дня фиксировались рекордные показатели высоты снежного покрова, а 26 и 27 февраля существенных осадков не ожидается, однако сохранится сильная гололедица. Ночью в Москве температура может опускаться до −8 градусов, по области — до −11 градусов.

Специалист отметил, что 28 февраля ситуация изменится: в столичный регион придет атлантический циклон с мокрым снегом и дождем. Температура в Москве поднимется до +3 градусов, по области составит от −1 до +4 градусов, усилится юго-западный ветер и сохранится гололедица.

Синоптик добавил, что в начале марта резких похолоданий не ожидается — до 6 марта температура будет держаться на два–три градуса выше климатической нормы.

По-новому метель: Москва еще раз побила рекорд по высоте снежного покрова
В начале марта температура в Центральной России уже может быть плюсовой

25 февраля высота сугробов превысила 80 см. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это самый снежный московский февраль за всю метеоисторию, пишет «Москва 24».

Тишковец отметил, что 28 февраля отметится небольшим мокрым снегом, а также температурой около ноля, отмечает РИАМО. Синоптик добавил, что за месяц в столице по состоянию на 25 февраля выпало 132% от всей месячной нормы осадков, отмечает 360.ru. Благодаря потеплению уже появились первые признаки весеннего половодья. А оно при таком количестве снега в этом году, по всем прогнозам, будет мощным, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 25 февраля, «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столице до конца месяца. Аналогичное предупреждение действует также на территории Московской области, сообщает агентство городских новостей «Москва».

24 февраля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала слабую оттепель к началу марта в Москве. По ее словам, в четверг и пятницу местами ожидается небольшой снег, в субботу и воскресенье осадков не ожидается.

20 февраля в Москве зафиксировали рекордный сугроб высотой 80 см. На тот день это стало максимальным показателем за 72 года метеонаблюдений, отмечает НСН.

