В ФМБА рассказали подробности исследования первой вакцины от аллергии

Фото: ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России
Третья фаза клинических исследований первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» проходит согласно утвержденному Минздравом РФ протоколу, сообщили «Известиям» в Институте иммунологии ФМБА России.

Расчесать все риски: доклинические исследования вакцины от оспы обезьян завершатся к концу года
Чем опасен новый рекомбинантный штамм вируса и может ли заболевание получить широкое распространение

На сегодняшний день все добровольцы уже получили подкожные инъекции препарата, причем некоторые из них завершили полный курс, включающий пять уколов. Медики не фиксируют тяжелых нежелательных реакций у участников.

В учреждении отметили, что итоги предыдущих этапов подтвердили высокую эффективность разработки. У большинства испытуемых наблюдалось существенное ослабление симптомов поллиноза, а четверть пациентов и вовсе не испытывали признаков заболевания в период цветения либо они были очень слабыми.

Минувший аллергический сезон прошел для большей части участников гораздо легче, несмотря на аномально высокую концентрацию пыльцы в воздухе (превышение нормы более чем в пять раз). Безопасность препарата при пятикратном введении также была подтверждена.

«В отличие от представленных на рынке коммерчески доступных аналогов, имеющих в своем составе цельный экстракт мажорного аллергена березы, рекомбинантная вакцина «Аллергарда» содержит лишь иммунодоминантные участки антигена основного аллергена пыльцы березы и яблока. Эти эпитопы в линейной не аллергенной форме индуцируют выработку защитных IgG-антител в организме вакцинированных пациентов. Данные антитела блокируют взаимодействие IgE-антител с аллергеном», — сказал директор Института иммунологии Муса Хаитов.

Новая технология позволила одновременно повысить безопасность терапии, минимизировав риск анафилаксии, и ее эффективность. Кроме того, курс лечения удалось сократить в шесть раз — с 30 до 5 инъекций, что значительно удобнее как для врачей, так и для пациентов.

В институте также уточнили, что на первом этапе вакцина будет доступна для пациентов старше 18 лет. В научной организации пояснили, что это не означает наличия противопоказаний для детей и подростков: к препаратам для несовершеннолетних предъявляются особые требования, что подразумевает проведение дополнительных клинических исследований и, соответственно, требует времени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пыльца столбом: в ФМБА раскрыли подробности исследования первой вакцины от аллергии

