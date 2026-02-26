Пыльца столбом: в ФМБА раскрыли подробности исследования первой вакцины от аллергии

В России успешно проходят клинические исследования первой отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Препарат снимает или значительно ослабляет болезненные симптомы в 25% случаев, а для большинства участников сезон цветения проходит заметно легче , рассказали в Институте иммунологии ФМБА. Эксперты отмечают, что это важный результат: ранее единственным способом борьбы оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, которая занимает около трех лет. По планам разработчиков, лечение «Аллергардой» будет проходить в течение двух сезонов, однако хорошего эффекта можно будет достичь и за один . Подробнее об уникальном препарате и предстоящем сезоне цветения — в материале «Известий».

Первая российская вакцина от аллергии

Третья фаза клинических исследований первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» проходит согласно утвержденному Минздравом РФ протоколу , сообщили «Известиям» в Институте иммунологии ФМБА России. Все пациенты, участвующие в исследовании, уже получили подкожные инъекции препарата, а некоторые прошли полный курс из пяти инъекций. Тяжелых побочных эффектов не наблюдается .

Предыдущие исследования показали, что у большинства пациентов, получивших аллерговакцину, симптомы значительно ослабли, а у 25% они полностью отсутствовали , рассказал «Известиям» директор института, академик РАН Муса Хаитов. По его словам, у многих участников сезон цветения прошел легче, несмотря на то что в 2025 году концентрация пыльцы превышала обычный уровень более чем в пять раз . Вакцина также признана безопасной при пятикратном подкожном введении.

— В отличие от представленных на рынке коммерчески доступных аналогов, имеющих в своем составе цельный экстракт мажорного аллергена березы, рекомбинантная вакцина «Аллергарда» содержит лишь иммунодоминантные участки антигена основного аллергена пыльцы березы и яблока . Эти эпитопы в линейной не аллергенной форме индуцируют выработку защитных IgG антител (отвечают за защитные функции иммунитета) в организме вакцинированных пациентов. Данные антитела блокируют взаимодействие IgE-антител (отвечающих за формирование аллергической реакции) с аллергеном , — уточнил он.

Фото: ФМБА России

Новый подход позволил увеличить безопасность, то есть значительно снизить вероятность развития анафилаксии, и повысить эффективность терапии. При этом курс иммунотерапии удалось сократить с 30 до пяти инъекций, что удобнее как для пациентов, так и врачей , сказал ученый. Расчесать все риски: доклинические исследования вакцины от оспы обезьян завершатся к концу года Чем опасен новый рекомбинантный штамм вируса и может ли заболевание получить широкое распространение Можно ли полностью вылечить аллергию «Аллергарда» будет доступна пациентам в возрасте старше 18 лет. Это не значит, что она противопоказана детям и подросткам , пояснил директор института. Просто к препаратам для этих групп предъявляются особые требования, поэтому нужны дополнительные клинические исследования, что потребует времени , отметили в научной организации.

— Сейчас мы планируем проводить лечение в течение двух сезонов. Окончательно на этот вопрос можно будет ответить только после наблюдения за пациентами на протяжении нескольких сезонов пыления березы. Однако клинические исследования объединенной I/II фазы продемонстрировали эффективность и после одного сезона вакцинации , — сказал Муса Хаитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аллергия на пыльцу часто вызывает перекрестные реакции на некоторые продукты питания. Новый препарат разработан с учетом этих особенностей. В доклинических исследованиях его эффективность подтверждена против аллергии на яблоко, персик, сою и арахис . Устранение симптомов аллергии в 25% случаев — отличный результат для новой вакцины , уверен главный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.



— Четверть пациентов с аллергией на пыльцу березы получат выраженный клинический эффект, и при этом простыми методами. Качество их жизни значительно улучшится . Я сам аллергик и собираюсь сделать прививку, — сказал он. Фото: Global Look Press/Bildverlag Bahnmüller По словам специалиста, сейчас большинство пациентов используют симптоматическое лечение. Существует также аллерген-специфическая иммунотерапия, эффективность которой при аллергии на пыльцу достигает 70%, однако курс длится не менее трех лет .

Пыльца растений, провоцирующая поллиноз, появляется каждый год в разное время. Самое раннее — это апрель-май, а следующая волна начинается в мае – августе и затем в августе-сентябре , то есть в совокупности получается достаточно длительный период, пояснила «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Вылечить аллергию полностью невозможно. Современная терапия позволяет снизить выраженность симптомов, предотвратить осложнения. Причем эффективность лечения будет напрямую зависеть от образа жизни, индивидуальных адаптационных возможностей организма . Аллергию принято считать диагнозом. Но на самом деле это «истерика» иммунной системы. Когда иммунитет не сбалансирован и реагирует на любое воздействие, — сказала медик.

Когда ждать сезон цветения

Эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский рассказал «Известиям», что каждый год график цветения находится «в привычных сегментах».



— Сначала будут раннецветущие деревья, такие как ольха и орешник, затем береза, затем злаки, а потом многоцветные, — рассказал он. — При этом первые уже начали свою деятельность в Европе и в южных регионах, и мы уже ощущаем этот звонок, хотя пока и не очень интенсивный. Для отдельных аллергиков этого достаточно, чтобы почувствовать симптомы .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина



Цветение березы, по его словам, начнется с середины апреля и может продлиться до конца мая.

— Поэтому период который связан с наиболее агрессивным поллинозом, будет именно ближе к середине – концу весны, — сказал эксперт.

Он отметил, что судя по данным сервиса, береза — наиболее распространенный аллерген, за которыми следят пользователи .

— Но существует перекрестная аллергенность, и часто бывает так, что люди, страдающие от пыльцы, также будут реагировать на родственные аллергены. К ним относятся в том числе ольха и орешник. Они начинают цвести практически одновременно . И пыление раннецветущих ожидается обычно в середине марта и до первой декады апреля, — сказал Андрей Миргородский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Точный срок начала пыления в 2026 году предсказать невозможно: он зависит от погодных условий (температуры, осадков и т. п.). В средней полосе России обычно в конце февраля – начале марта первым начинает пылить орешник, рассказал руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

— В борьбе с сезонной аллергией на цветение рекомендуется комплексный подход: прежде всего — минимизировать контакт с пыльцой. Параллельно по назначению врача применяются медикаментозные средства — антигистаминные препараты, назальные и глазные капли с противовоспалительным действием, а в тяжелых случаях — топические кортикостероиды, — отметил он.