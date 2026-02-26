Пыльца столбом: в ФМБА раскрыли подробности исследования первой вакцины от аллергии

- Статьи
В России успешно проходят клинические исследования первой отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Препарат снимает или значительно ослабляет болезненные симптомы в 25% случаев, а для большинства участников сезон цветения проходит заметно легче, рассказали в Институте иммунологии ФМБА. Эксперты отмечают, что это важный результат: ранее единственным способом борьбы оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, которая занимает около трех лет. По планам разработчиков, лечение «Аллергардой» будет проходить в течение двух сезонов, однако хорошего эффекта можно будет достичь и за один. Подробнее об уникальном препарате и предстоящем сезоне цветения — в материале «Известий».
Первая российская вакцина от аллергии
Третья фаза клинических исследований первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» проходит согласно утвержденному Минздравом РФ протоколу, сообщили «Известиям» в Институте иммунологии ФМБА России. Все пациенты, участвующие в исследовании, уже получили подкожные инъекции препарата, а некоторые прошли полный курс из пяти инъекций. Тяжелых побочных эффектов не наблюдается.
Предыдущие исследования показали, что у большинства пациентов, получивших аллерговакцину, симптомы значительно ослабли, а у 25% они полностью отсутствовали, рассказал «Известиям» директор института, академик РАН Муса Хаитов. По его словам, у многих участников сезон цветения прошел легче, несмотря на то что в 2025 году концентрация пыльцы превышала обычный уровень более чем в пять раз. Вакцина также признана безопасной при пятикратном подкожном введении.
— В отличие от представленных на рынке коммерчески доступных аналогов, имеющих в своем составе цельный экстракт мажорного аллергена березы, рекомбинантная вакцина «Аллергарда» содержит лишь иммунодоминантные участки антигена основного аллергена пыльцы березы и яблока. Эти эпитопы в линейной не аллергенной форме индуцируют выработку защитных IgG антител (отвечают за защитные функции иммунитета) в организме вакцинированных пациентов. Данные антитела блокируют взаимодействие IgE-антител (отвечающих за формирование аллергической реакции) с аллергеном, — уточнил он.
Новый подход позволил увеличить безопасность, то есть значительно снизить вероятность развития анафилаксии, и повысить эффективность терапии. При этом курс иммунотерапии удалось сократить с 30 до пяти инъекций, что удобнее как для пациентов, так и врачей, сказал ученый.
Можно ли полностью вылечить аллергию
«Аллергарда» будет доступна пациентам в возрасте старше 18 лет. Это не значит, что она противопоказана детям и подросткам, пояснил директор института. Просто к препаратам для этих групп предъявляются особые требования, поэтому нужны дополнительные клинические исследования, что потребует времени, отметили в научной организации.
— Сейчас мы планируем проводить лечение в течение двух сезонов. Окончательно на этот вопрос можно будет ответить только после наблюдения за пациентами на протяжении нескольких сезонов пыления березы. Однако клинические исследования объединенной I/II фазы продемонстрировали эффективность и после одного сезона вакцинации, — сказал Муса Хаитов.
Аллергия на пыльцу часто вызывает перекрестные реакции на некоторые продукты питания. Новый препарат разработан с учетом этих особенностей. В доклинических исследованиях его эффективность подтверждена против аллергии на яблоко, персик, сою и арахис.
Устранение симптомов аллергии в 25% случаев — отличный результат для новой вакцины, уверен главный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.
— Четверть пациентов с аллергией на пыльцу березы получат выраженный клинический эффект, и при этом простыми методами. Качество их жизни значительно улучшится. Я сам аллергик и собираюсь сделать прививку, — сказал он.
По словам специалиста, сейчас большинство пациентов используют симптоматическое лечение. Существует также аллерген-специфическая иммунотерапия, эффективность которой при аллергии на пыльцу достигает 70%, однако курс длится не менее трех лет.
Пыльца растений, провоцирующая поллиноз, появляется каждый год в разное время. Самое раннее — это апрель-май, а следующая волна начинается в мае – августе и затем в августе-сентябре, то есть в совокупности получается достаточно длительный период, пояснила «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
— Вылечить аллергию полностью невозможно. Современная терапия позволяет снизить выраженность симптомов, предотвратить осложнения. Причем эффективность лечения будет напрямую зависеть от образа жизни, индивидуальных адаптационных возможностей организма. Аллергию принято считать диагнозом. Но на самом деле это «истерика» иммунной системы. Когда иммунитет не сбалансирован и реагирует на любое воздействие, — сказала медик.
Когда ждать сезон цветения
Эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский рассказал «Известиям», что каждый год график цветения находится «в привычных сегментах».
— Сначала будут раннецветущие деревья, такие как ольха и орешник, затем береза, затем злаки, а потом многоцветные, — рассказал он. — При этом первые уже начали свою деятельность в Европе и в южных регионах, и мы уже ощущаем этот звонок, хотя пока и не очень интенсивный. Для отдельных аллергиков этого достаточно, чтобы почувствовать симптомы.
Цветение березы, по его словам, начнется с середины апреля и может продлиться до конца мая.
— Поэтому период который связан с наиболее агрессивным поллинозом, будет именно ближе к середине – концу весны, — сказал эксперт.
Он отметил, что судя по данным сервиса, береза — наиболее распространенный аллерген, за которыми следят пользователи.
— Но существует перекрестная аллергенность, и часто бывает так, что люди, страдающие от пыльцы, также будут реагировать на родственные аллергены. К ним относятся в том числе ольха и орешник. Они начинают цвести практически одновременно. И пыление раннецветущих ожидается обычно в середине марта и до первой декады апреля, — сказал Андрей Миргородский.
Точный срок начала пыления в 2026 году предсказать невозможно: он зависит от погодных условий (температуры, осадков и т. п.). В средней полосе России обычно в конце февраля – начале марта первым начинает пылить орешник, рассказал руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.
— В борьбе с сезонной аллергией на цветение рекомендуется комплексный подход: прежде всего — минимизировать контакт с пыльцой. Параллельно по назначению врача применяются медикаментозные средства — антигистаминные препараты, назальные и глазные капли с противовоспалительным действием, а в тяжелых случаях — топические кортикостероиды, — отметил он.
По разным данным , аллергия на пыльцу встречается у 30–60 % людей, добавил специалист.