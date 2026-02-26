Посольство РФ выразило готовность поставлять нефтепродукты в Чили
Россия открыта к поставкам нефтепродуктов и СПГ в Чили, заявили «Известиям» в посольстве РФ в республике.
«Разумеется, диалог нужно возобновлять по этому и всем другим вопросам двусторонней повестки дня. С нашей стороны двери для этого открыты», — подчеркнули дипломаты.
В посольстве добавили: российская сторона рассчитывает, что с формированием нового правительства Чили, которое приступит к работе в марте 2026 года, будут созданы дополнительные возможности для активизации двустороннего взаимодействия на основе взаимного совпадения интересов и прагматизма.
Напомним, последняя поставка нефтепродуктов в Чили состоялась в 2023 году.
