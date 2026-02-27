 
Прямой эфир
Санитарный Лондон: что стоит за сближением Великобритании и Азербайджана

Эксперты объяснили, что стоит за расширением присутствия Соединенного Королевства в регионе
Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo
Великобритания и Азербайджан готовят крупные совместные проекты: речь идет о модернизации водной инфраструктуры, развитии зеленой энергетики и сотрудничестве в сфере безопасности. Ранее стороны вывели взаимодействие на стратегический уровень. Однако, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, активизация Лондона на этом направлении — лишь часть более широкой стратегии по укреплению позиций на Южном Кавказе. О том, зачем Соединенное Королевство наращивает присутствие в регионе, — в материале «Известий».

Новый уровень

На протяжении последних 30 лет основой азербайджано-британских экономических отношений оставалось сотрудничество в энергетике, прежде всего в проектах нефтегазовой компании BP. Это обеспечило Великобритании статус одного из крупнейших инвесторов в экономику республики — только за первое полугодие прошлого года объем вложений составил $806 млн.

АЗС
Фото: TASS/NEIL HALL

В настоящее время взаимодействие двух стран постепенно выходит за рамки традиционной энергетической повестки. В 2025 году стороны перевели отношения на стратегический уровень, и теперь начинают появляться первые направления практического сотрудничества.

Режиссер шантажа: Британия давит на бизнес из стран — партнеров РФ
Взамен на отказ от сотрудничества с Москвой Лондон предлагает собственные инвестиции

Как сообщил торговый атташе посольства Великобритании в Баку Эльвин Разиев, Лондон рассматривает возможность задействовать финансовые инструменты объемом до 5 млрд фунтов стерлингов (более 517 млрд рублей) для реализации проектов в Азербайджане. Предполагается, что речь идет о комплексной поддержке инфраструктурного развития, а не отдельных отраслях.

«После принятия совместного решения будет сделано официальное заявление. Водная инфраструктура рассматривается как одно из возможных приоритетных направлений. Устаревшие сети считаются одной из основных причин потерь воды, поэтому в данной сфере изучаются проекты модернизации», — уточнил Разиев азербайджанскому порталу Report.

Доллар
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Расширение сотрудничества не ограничивается водным сектором. В частности, BP намерена участвовать в развитии возобновляемой энергетики в стране. В декабре 2025 года в Джебраил уже были поставлены солнечные панели на сумму $13 млн. Еще одно новое направление — сфера безопасности. В прошлом году Великобритания сняла эмбарго на поставки вооружений, действовавшее с 1992 года.

— В последние годы сотрудничество между странами развивалось практически по всем направлениям, за исключением военно-технической сферы. Сегодня и она рассматривается как одна из приоритетных. После завершения Второй Карабахской войны в регионе сформировались новые условия: конфликт с Арменией фактически остался позади, что сняло один из ключевых политических ограничителей для западных стран, включая Великобританию, — пояснил «Известиям» политолог Ильгар Велизаде.

Скрытые мотивы

Великобритания, как и другие западные государства, включилась в борьбу за влияние во всем регионе Южного Кавказа, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Так, летом 2025 года Лондон также повысил уровень отношений до стратегического с Арменией. Известно, что оно включает и оборонное направление: впервые в британском посольстве в Ереване был назначен военный атташе.

Регион приобретает особую значимость как логистический коридор, обеспечивающий связанность между Центральной Азией и западными странами. В этом контексте и Азербайджан, а в определенной степени и Армения, рассматриваются как важные транзитные звенья, в том числе для британских интересов, — отметил он.

При этом подходы Лондона к двум странам различаются. Если взаимодействие с Баку строится вокруг энергетики, инфраструктуры и транзитного потенциала, то в отношениях с Ереваном основной акцент делается на поддержку экономических реформ и инклюзивного развития.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вместе с тем, как отмечает политолог Арчил Сихарулидзе, интерес Евросоюза и Великобритании к региону объясняется лишь стремлением диверсифицировать энергопоставки и снизить зависимость от российских нефти и газа.

— В этих условиях Азербайджан приобретает особое значение для европейской энергетики. Несмотря на особенности политической системы страны, Баку рассматривается как поставщик энергоресурсов и ключевой партнер для реализации нефтегазовых проектов, — подчеркнул он.

Транспортная завязка: Россия настаивает на участии в «маршруте Трампа»
Что Вашингтон предлагает Еревану и Баку и каковы основные препятствия

По его словам, региональный подход остается неоднородным. В отношении Армении европейская стратегия, вероятно, будет реализовываться постепенно — через поэтапное углубление сотрудничества и стимулирование сокращения зависимости от России.

Но насколько Ереван готов пойти на серьезное ухудшение отношений с Москвой — вопрос открытый. Для премьер-министра Никола Пашиняна поддержка со стороны Брюсселя имеет и внутриполитическое значение, позволяя укрепить позиции накануне выборов. В свою очередь, для Баку углубление отношений с ЕС — часть более широкой стратегии по усилению политического влияния, — отметил собеседник «Известий».

Встреча

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс на церемонии встречи. Армения, Ереван. 9 февраля 2026 года

Фото: TASS/Kevin Lamarque

Активность в регионе проявляют и США. В начале февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс посетил страны Южного Кавказа. По итогам визита с Ереваном были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, а с Баку подписана Хартия о стратегическом партнерстве в области энергетики, торговли, обороны и безопасности.

— Насколько успешной окажется политика западных стран, покажет время, — резюмирует Велизаде. — Но развитие отношений с США, Великобританией и другими странами не означает отказа от взаимодействия с альтернативными центрами силы. Если разные партнеры будут предлагать сопоставимые условия, государства региона будут выбирать наиболее выгодные форматы сотрудничества. В конечном счете их внешняя политика определяется прагматическими интересами.

