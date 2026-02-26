Ученые предупредили о рисках обуви на каблуках для суставов
Ношение правильно подобранной обуви может существенно влиять на боль при остеоартрите коленных и тазобедренных суставов, однако распространенные представления о максимальной поддержке оказались не всегда верными. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы 24 февраля в журнале Medical Xpress.
Остеоартрит — одно из самых распространенных заболеваний суставов, сопровождающееся болью, скованностью и постепенным снижением подвижности. Заболевание чаще развивается с возрастом и при избыточной массе тела, а его симптомы во многом зависят от нагрузки, возникающей при ходьбе. Ученые отмечают, что обувь напрямую влияет на распределение силы удара при каждом шаге. Например, обувь на каблуке высотой около 6 см увеличивает нагрузку на коленный сустав в среднем на 23% по сравнению с ходьбой босиком.
Долгое время считалось, что людям с артрозом лучше выбирать максимально устойчивую обувь с жесткой подошвой и поддержкой свода стопы. Однако биомеханические исследования показали, что такие элементы могут, наоборот, увеличивать нагрузку на колено до 15%, а ортопедические стельки способны повышать ее примерно еще на 6%.
В клиническом исследовании с участием 120 человек с артрозом тазобедренного сустава сравнивались гибкие плоские модели обуви и более устойчивые поддерживающие кроссовки. Через шесть месяцев значимой разницы в уровне боли обнаружено не было.
При этом другое испытание с участием пациентов с артрозом коленного сустава показало противоположный результат: стабильная поддерживающая обувь снижала боль при ходьбе в среднем на 63% эффективнее, чем мягкие гибкие модели. Ученые предполагают, что различие связано с тем, что нагрузка на колено обычно выше, чем на тазобедренный сустав.
Исследователи также зафиксировали больше жалоб на дискомфорт стопы у людей, носивших слишком мягкую и гибкую обувь, поскольку она обеспечивает меньшую защиту. В итоге специалисты рекомендуют людям с артрозом колена отдавать предпочтение устойчивой обуви с хорошей фиксацией, тогда как при поражении тазобедренного сустава выбор модели менее критичен. При этом всем пациентам советуют избегать тесной обуви и высоких каблуков из-за повышенного риска падений.
Врач-ревматолог Елена Яновская 27 января оценила опасность привычки хрустеть суставами. По ее словам, повод для настороженности должен появиться, если хруст становится постоянным, сопровождается болью, отеком, скованностью или ограничением подвижности. Специалист подчеркнула, что такие симптомы могут указывать на остеоартрит, артрит, тендинит или последствия травм.
