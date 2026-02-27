Разум и чувства: какие новые телесериалы ждут нас в марте

Март преподнесет подарок прекрасному полу, став месяцем сильных и успешных женщин — по крайней мере, в телепрограмме. Ждем на экранах «На льду» о выдающейся фигуристке, «Скарпетта» — о знаменитом судмедэксперте и «Владимир» — о профессоре-филологе. Примкнувший к ним молодой Шерлок Холмс из одноименного сериала, снятого Гаем Ричи, безусловно, картины не испортит, и даже наоборот. О самых интересных телепремьерах марта рассказывают «Известия».

«Мотай!»

2 марта

ТНТ

Тимофей Назаров, начальник исправительной колонии где-то в тайге, лелеет два сокровенных желания — выбраться из своего медвежьего угла в Москву и посвятить жизнь кинематографу. Но пока первая мечта не торопится превращаться в реальность, так что Назаров отдает все силы второй. Тем более в колонию как раз доставили отбывать срок известного столичного режиссера Матвея Селижицкого, которому собратья-зеки сразу же дали кличку Мотор. Так н а подведомственной Назарову территории начинается кинострада — силами заключенных и персонала начальник колонии займется пересъемкой культовых голливудских боевиков на тюремный лад ...

Фото: РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН

«Мотай!» — продолжение сериала 2024 года «Камера Мотор», развеселого детища Сергея Жукова и его компании «Руки Вверх Продакшен». При всей незатейливости сюжета и юмора, сериал предсказуемо обрел популярность: аудитория не ждет от ситкома сложных психологических изысков и не предъявляет особых требований к актерской игре того, кто потешно падает на пол, поскользнувшись на банановой кожуре (ну или, учитывая сюжетную локацию, на сосновой шишке). Так что «Мотай!» однозначно ждет не менее счастливая судьба: Бэтмен, на которого машет картонкой дюжий уголовник, чтобы плащ развевался покрасивее, рослые черепашки-ниндзя, до ушей вымазанные в зеленой гуаши, и герой Джима Керри из «Маски» с выпученными пластиковыми глазами обеспечат благодарную аудиторию порцией искреннего вечернего смеха.

«Поцелуй сирены»

2 марта

Amazon Prime Video

Ча У-Сок работает следователем в страховой компании — разоблачает аферистов, пытающихся обманом получить выплату. В его поле зрения попадает аукционистка Хан Соль-А, чьи возлюбленные загадочным образом умирают один за другим. Ча У-Соку предстоит выяснить, сама ли любительница прекрасного убивает любовников ради денег или кто-то пытается обмануть следствие , заставив подозревать невиновную, чтобы безнаказанно творить преступления. Ча У-Сок ведет слежку за девушкой, но постепенно и сам начинает поддаваться ее любовным чарам...

Фото: Prime Video

Корейская поп-культура основана на беспощадном следовании принятым у публики канонам прекрасного: не зря над портретами солистов кей-попа стонут девочки двух полушарий. «Поцелуй сирены» в этом смысле отработан на все сто процентов: всё — от внешности и костюмов героев, ровных линий причесок и безупречно выверенных движений до обстановки в помещениях, задних планов, на фоне которых разворачиваются ключевые сцены, и городских пейзажей за окном — выглядит совершенно безупречно. При этом «Поцелуй сирены» являет собой творческую переработку японского телешоу «Ледяной мир». Японцы, однако, предпочли сделать ставку на психологизм, корейцы же — на эстетику. Впрочем, им это удалось достаточно хорошо, чтобы возможные огрехи сюжета не слишком бросались в глаза.

«Молодой Шерлок»

4 марта

Prime

Умный и проницательный 19- летний студент Оксфорда Шерлок Холмс в силу обстоятельств оказывается втянут в расследование загадочного убийства, случившегося в одной из университетских лабораторий. Холмс уже давно примеряет на себя карьеру сыщика и к перспективе расследования относится с энтузиазмом. Однако он еще не знает, что скоро сам станет одним из подозреваемых, и, чтобы отвести от себя подозрения, ему придется разобраться в путанице фактов, докопаться до истины и найти истинного злодея.

Фото: Amazon MGM Studios

Фильм «Шерлок» 2009 года стал первой картиной Гая Ричи с рейтингом PG-13 и самым на тот момент коммерчески успешным его проектом. Продолжение 2011 года «Шерлок Холмс: Игра теней» также было крайне благосклонно встречено публикой и критиками. Сразу после его выхода сам Ричи и исполнители главных ролей — Роберт Дауни – младший и Джуд Лоу — заговорили о съемках третьей картины, однако год за годом предполагаемые сроки съемок отодвигались под предлогом доработки сценария. Похоже, в конце концов его доработали до масштабов сериала — и теперь он перед нами. Увы, Дауни-младший роль 19-летнего Холмса давно перерос, так что его место занял Хиро Файнс Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Внешность юноши вполне располагает: посмотрим, дотянет ли он до предшественника своей игрой.

«Владимир»

5 марта

Netflix

50-летняя университетская преподавательница литературы Джулия увлекается своим загадочным и харизматичным коллегой — писателем Владимиром Владинским . У нее, правда, и так полно неприятностей: ее брак трещит по швам, мужу грозит увольнение, скандал затрагивает и ее собственную карьеру. Но скоро былые неприятности кажутся ей мелочами: увлечение Владимиром постепенно перерастает в одержимость, Джулия уже не в состоянии отличить свои порочные фантазии от реальности, и вскоре жизнь самой Джулии и ее близких окончательно полетит под откос...

Фото: 20th Television

Имя любовника 50-летней филологини кажется весьма показательным: где русские — там чувства и страдания, и странно еще, что фамилия героя не Вронский. Первые впечатления не врут: в романе Джулии Мэй Джонас, легшем в основу сценария, критики углядели явственные отсылки к Набокову. Но не стоит настраиваться столь серьезно: «Владимир» — это красивая эротичная история о женской сексуальной и творческой энергии. В главной роли — обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» Рэйчел Вайс — ровесница героини, выглядящая, однако, едва ли на 40, так что эстетическое зрелище нам обеспечено.

«На льду»

6 марта

Okko

Десять лет назад Ксения (Ангелина Пахомова — «Золотое дно», «Циники») и ее партнер Алексей были фигуристами мирового класса , купавшимися в славе. Но после таинственной гибели Алексея жизнь Ксении пошла под откос. Она хочет выяснить, что случилось с ее партнером , но правду о случившейся трагедии знает только властная и жесткая Алевтина (Виктория Толстоганова — «Московская сага», «Гололед») — директор спортивной школы, которая когда-то вывела Ксению в большой спорт. Чтобы разгадать тайну, Ксения возвращается в родной город и устраивается тренером в свою бывшую школу. Она видит, что ничего не изменилось: тренеры интригуют друг против друга, ломая детей запредельными нагрузками, родители давят на своих чад, удовлетворяя собственные амбиции... Мир спорта по-прежнему жесток, и Ксения понемногу осознает, что трагедия, случившаяся с Алексеем, была отнюдь не последней...

Фото: Дженерал Криэйшн/ГС-студия

Спортивная драма — традиционно эмоциональный жанр, тем более там, где драма превалирует над спортом. Так что артисты играют на пределе чувств, удивляя их неожиданной свежестью. О запредельной жесткости большого спорта и цене, которую приходится платить за то, чтобы оказаться на вершине, уже говорено-переговорено и в кино, и в медиа. Особенно странно изумление Ксении, которая сама прошла этот путь, так что удивляться его острым и опасным подводным камням ей, вроде бы, не пристало. Что ж, будем надеяться, что детективная составляющая сюжета окажется достойной столь мощной эмоциональной бури.

«Скарпетта»

11 марта

Prime

Знаменитый судмедэксперт Кей Скарпетта, построив завидную профессиональную карьеру, после многих лет отсутствия возвращается в родной городок в Вирджинии , чтобы занять кресло руководителя местного бюро расследований. Она учит своих подчиненных не упускать из виду ни одной, самой мелкой детали, внедряет в свою работу новые технологии , чтобы воздать по заслугам виновным и восстановить справедливость для пострадавших. Но в частной жизни ей приходится не многим проще: недопонимание с новыми коллегами, зависть тех, кто сам не сумел добиться успеха, трудные отношения с родной сестрой вынуждают Кей защищать собственное право на счастье. ..

Фото: Amazon Studios

Исполнительнице главной роли Николь Кидман в свое время пришлось приложить немало усилий, доказывая, что она не просто красотка с экрана, но и актриса от бога. Джейми Ли Кертис, сыгравшая сестру Скарпетты, наделена не меньшим актерским талантом, так что на их экранный дуэт, несомненно, стоит посмотреть. Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф, работавшая над «Остаться в живых», — вторая гарантия того, что зрелище будет достойным.