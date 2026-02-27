Реклама
Эксперт рассказал о способах выгодно купить квартиру в 2026 году

Эксперт Колунов: при покупке жилья можно воспользоваться льготами
На фоне высоких ипотечных ставок покупка жилья в 2026 году требует более взвешенного подхода и тщательного расчета, однако снизить итоговую стоимость квартиры по-прежнему возможно. О способах сэкономить при покупке недвижимости рассказал 27 февраля «Известиям» генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Эксперт рекомендует в первую очередь выяснить, относится ли потенциальный покупатель к категориям граждан, имеющим право на государственную поддержку. Речь идет о многодетных семьях, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, ветеранах, инвалидах, семьях с детьми-инвалидами, детях-сиротах, молодых ученых, вынужденных переселенцах, а также гражданах, утративших жилье в результате ЧС. Отдельные меры предусмотрены для тех, кто выезжает из районов Крайнего Севера.

Помимо этого, сохраняются программы льготной ипотеки. Семейная ипотека под 6% доступна семьям с ребенком до шести лет или ребенком-инвалидом, а в ряде случаев — семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Для Дальнего Востока и Арктики действует ставка 2%.

Кроме того, сотрудники аккредитованных IT-компаний могут оформить кредит под 6%, работники агропромышленного комплекса и социальной сферы — сельскую ипотеку под 3%. В новых регионах, а также в Белгородской и Курской областях предусмотрена льготная ставка 2%. Для многодетных семей действует субсидия до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, а программа «Молодая семья» позволяет получить субсидию в размере 30–35% расчетной стоимости жилья. Материнский капитал также можно использовать в качестве первоначального взноса или направить на досрочное погашение кредита.

Держать нос по метру: в Москве заканчивается дешевое жилье в новостройках
Им считаются однокомнатные квартиры и студии стоимостью до 20 млн рублей

«Когда складываешь субсидию, маткапитал и льготную ставку, покупка жилья выглядит совсем иначе. Но об этом редко думают заранее», — подчеркнул Колунов.

По словам специалиста, дополнительные возможности экономии связаны с предложениями застройщиков. В конце отчетных периодов девелоперы часто предлагают скидки, рассрочки или программы трейд-ин. В ряде случаев выгодными оказываются комплексные предложения — например, покупка квартиры вместе с машино-местом по сниженной цене.

Снизить бюджет можно и за счет выбора менее востребованных лотов, отметил Колунов. Квартиры на первом или последнем этажах, угловые планировки, варианты без балкона или рядом с лифтом обычно стоят дешевле аналогичных объектов. Более доступными могут быть и квартиры на втором этаже над входной группой либо на 13-м этаже, спрос на которые традиционно ниже.

Без спроса: количество сделок с недвижимостью в новостройках сократилось в 33 регионах
В чем причина и в каких субъектах зафиксировали спад

Аналитики компании КОЛДИ 21 февраля сообщили, что количество представленных на рынке лотов в новых высокобюджетных проектах столицы, включая делюкс-класс, снизилось в 6,7 раза по отношению к 2024 году. Уточнялось, что по итогам 2025 года общая площадь элитной недвижимости, проданной в Москве, составила 42 730 кв. м, средний метраж объекта — 133,9 кв. м.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

