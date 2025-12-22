Ученые обнаружили девять новых видов бабочек в старых музейных архивах

Исследователи из Лондонского музея естественной истории обнаружили девять новых видов бабочек, используя генетический анализ старинных образцов. Это открытие было сделано в рамках международного проекта AMISTAD, цель которого — изучение неотропических бабочек Южной Америки. Об этом 21 декабря сообщил журнал Popular Science.

«Благодаря генетической революции и сотрудничеству исследователей и музеев разных стран под руководством Лондонского музея естественной истории, бабочки, существовавшие на протяжении столетий, теперь могут с нами общаться. Сравнивая современную ДНК с древней ДНК исторических образцов, мы можем разрешить споры о давно запутанных и незамеченных видах и обнаружить большее биоразнообразие, чем было известно ранее», — поделился энтомолог из Энтомологического общества Антильских Гвиан Кристоф Файнель.

Согласно публикации, ученые использовали более 1 тыс. образцов бабочек из коллекций по всему миру. Это позволило идентифицировать ранее не обнаруженные виды в роду Thereus. Особое внимание в исследовании было уделено группе бабочек Genena подсемейства Theclinae. Ранее считалось, что она насчитывает всего пять видов, однако результаты работы команды показали, что их гораздо больше.

Главный куратор бабочек в Музее естественной истории, соавтор исследования Бланка Уэртас уточнила, что обнаруженные виды были собраны 100 лет назад в местах обитания, которые на текущий момент уже могут не существовать. По ее словам, это ставит под угрозу существование видов и подчеркивает неотложность работы.

Одним из самых необычных моментов стало извлечение генетического материала из лапки бабочки, которая была найдена более 100 лет назад. Это позволило исследователям изучить физические различия между бабочками, которые визуально были похожи, но, как оказалось, представляли собой разные виды.

Согласно публикации, среди недавно обнаруженных бабочек названы Thereus cacao, Thereus ramirezi и Thereus cpnfusus. Это открытие, как утверждается, не только расширяет понимание биоразнообразия, но также подчеркивает важность сохранения музейных коллекций, которые становятся ключом к исследованию исчезающих видов и поддержанию экологического равновесия.

Журнал PLOS One 11 декабря сообщил об обнаружении нового вида миниатюрной лягушки в Южной Бразилии. Амфибия имеет ярко-оранжевый окрас и едва превышает 1 см по размеру. Выяснилось, что она относится к семейству короткоголовов. Новый вид получил название Brachycephalus lulai — в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ