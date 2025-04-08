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Клон лютоволка: ученые «воскресили» вымерший вид хищников из «Игры престолов»

Биотехнологи США хотят возродить и других древних животных
Фото: TASS/Zuma
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В апреле американские биотехнологи объявили о важном научном достижении. Ученым удалось воссоздать вымерший более 12 тыс. лет назад вид ужасных волков, которые получили известность благодаря культовому сериалу «Игра престолов». «Воскрешение» волков стало возможно благодаря извлечению ДНК других древних животных, а также сложному редактированию генома. По словам ученых, ужасные волки получились значительно больше и сильнее их ближайших родственников — серых волков. Подробнее о том, как сейчас выглядят ужасные волки и кого еще ученые планируют «воскресить» в ближайшем будущем, рассказывают «Известия».

Как ученым удалось воссоздать лютоволков из «Игры престолов»

Американская биотехнологическая компания из Далласа Colossal Biosciences сообщила об успешном завершении эксперимента по воссозданию одного из вымерших более 12 тыс. лет назад видов животных — ужасного волка. Они обитали на территории Северной Америки в эпоху плейстоцена, пока не вымерли в конце ледникового периода из-за перемены климата и охоты первобытных людей на их добычу.

волки
Фото: TASS/Zuma

После выхода фэнтезийного сериала «Игра престолов» их популярность возросла. В картине ужасные животные получили название «лютоволки». Звери имели яркие глаза, мощные клыки, густую шерсть и устрашающий рык. В сериале роли ужасных волков исполнили собаки породы северная инуитская и обычные волки.

В 2025 году биотехнологам из США удалось «воскресить» этот вид, используя гены других вымерших животных. Ученые извлекли ДНК из двух древних образцов — зуба возрастом 13 тыс. лет и черепа возрастом 72 тыс. лет, их обнаружили археологи на территории Америки.

ужасные волки
Фото: TASS/Zuma

«Получить совокупность генов было по-настоящему сложно, они (ужасные волки. — «Известия») не жили в холодном климате, поэтому ДНК сохранилась не так хорошо», — рассказала главный научный сотрудник компании Colossal Biosciences доктор Бет Шапиро.

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Кроме того, для воссоздания вида ученые использовали клетки серого волка и осуществили 20 редактирований генома с акцентом на черты ужасного волка, включая большой размер, тяжелые мышцы и белый окрас шерсти. Донорские клетки поместили в яйцеклетки домашних собак, а суррогатными матерями послужили крупные гончие. В результате этих усилий на свет появились три здоровых щенка. Родившихся братьев назвали Ромул и Рем в честь вскормленных волчицей основателей Рима, а самку — Кхалиси в честь главной героини «Игры престолов».

волк
Фото: TASS/Zuma

Несмотря на то что щенки не являются точными генетическими копиями вымершего вида, они обладают физическими и поведенческими чертами, характерными для ужасных волков, включая более крупные размеры, широкую голову и мощные челюсти. Их масса на 20–25% больше, чем масса в том же возрасте представителей ближайшего сохранившегося вида, родственного серого волка. В их рацион входят говядина, оленина, конина, а также специальный корм. По словам ученых, в зрелом возрасте ужасные волки будут весить около 63,5 кг.

Сейчас маленькие лютоволки содержатся в охраняемом природном заповеднике в США. Colossal Biosciences рассматривает этот успешный эксперимент как важный шаг в области сохранения биоразнообразия и восстановления утраченных видов.

Кого еще планируют «воскресить» ученые

Компания Colossal Biosciences активно работает над проектами по восстановлению утраченных несколько тысяч лет назад видов. Помимо успешного воссоздания ужасного волка, ученые также планируют «воскресить» и другие виды.

лютоволк
Фото: TASS/Zuma

Например, компания хочет возродить шерстистого мамонта путем внедрения генов мамонта, ответственных за адаптацию к холоду, в геном азиатского слона. Это позволит создать гибридное животное, которое сможет выжить в условиях арктической тундры, это будет способствовать восстановлению экосистем и борьбе с изменением климата.

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Также Colossal Biosciences планирует воссоздать тасманийского тигра, или тилацина, — сумчатого хищника, вымершего в XX веке. Ученые хотят использовать генетический материал тилацина для редактирования генома близкородственных современных видов с целью воссоздания животного, максимально похожего на оригинальный вид.

лютоволки
Фото: REUTERS

Кроме того, биотехнологи работают над «воскрешением» дронта — вымершего вида нелетающей птицы — и северного белого носорога, подвид которого находится на грани исчезновения. Планируется использовать методы клонирования и генной инженерии для увеличения численности популяции. По словам ученых, эти проекты направлены не только на воссоздание вымерших видов, но и на развитие технологий сохранения биоразнообразия и восстановление экосистем.

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