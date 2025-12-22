Реклама
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Психолог назвала главные причины нерешительности
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
Сюжет:

СМИ сообщили о предупреждении Израилем США о возможном ракетном ударе Ирана

Axios: Израиль предупредил США о возможном ударе Ирана под видом ракетных учений
Фото: Global Look Press/Jamal Awad
Израиль предупредил Соединенные Штаты о подготовке Ираном к возможному удару под видом ракетных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 22 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что начальник израильского Генерального штаба Эяль Замир еще в субботу, 20 декабря, звонил главе Центрального командования США Брэду Куперу и говорил, что израильская сторона обеспокоена ракетными учениями КСИР.

«Вероятность иранской атаки составляет менее 50%, но никто не хочет рисковать и просто говорить, что это всего лишь учения», — заявил один из израильских источников.

По информации американской стороны, у разведки США на данный момент нет никаких данных о возможности иранской атаки.

Ближневосточное Бородино: что изменилось в отношениях Ирана и Израиля после Двенадцатидневной войны
Спустя полгода в мировых столицах подводят итоги ирано-израильской войны и прогнозируют будущие сценарии конфликта

Телеканал NBC News 20 декабря сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить новые действия относительно Ирана с президентом США Дональдом Трампом. Уточнялось, что израильские официальные лица выражают обеспокоенность восстановлением Ираном объектов по обогащению урана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

