СМИ сообщили о предупреждении Израилем США о возможном ракетном ударе Ирана
Израиль предупредил Соединенные Штаты о подготовке Ираном к возможному удару под видом ракетных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 22 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Уточняется, что начальник израильского Генерального штаба Эяль Замир еще в субботу, 20 декабря, звонил главе Центрального командования США Брэду Куперу и говорил, что израильская сторона обеспокоена ракетными учениями КСИР.
«Вероятность иранской атаки составляет менее 50%, но никто не хочет рисковать и просто говорить, что это всего лишь учения», — заявил один из израильских источников.
По информации американской стороны, у разведки США на данный момент нет никаких данных о возможности иранской атаки.
Телеканал NBC News 20 декабря сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить новые действия относительно Ирана с президентом США Дональдом Трампом. Уточнялось, что израильские официальные лица выражают обеспокоенность восстановлением Ираном объектов по обогащению урана.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ