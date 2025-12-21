NBC заявил о планах Израиля нанести новый удар по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить новые действия относительно Ирана с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 декабря сообщает канал NBC News со ссылкой на источники.
По их данным, израильские официальные лица выражают обеспокоенность восстановлением Ираном объектов по обогащению урана, однако, как отмечается, более серьезными угрозами являются усилия Ирана по восстановлению объектов для производства баллистических ракет.
«На этой встрече Нетаньяху, как ожидается, докажет Трампу, что расширение Ираном своей программы баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать незамедлительных действий», — указано в материале.
Нетаньяху 7 декабря анонсировал встречу с американским лидером. По словам израильского премьер-министра, главной причиной дестабилизации на Ближнем Востоке был Иран, а сейчас страна отодвинута на «задний план».
