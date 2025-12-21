Опрос показал недовольство около 60% немцев работой правительства ФРГ
Около 60% немцев критически оценили работу правительства Германии и канцлера Фридриха Мерца. Об этом 21 декабря сообщил журнал Der Spiegel.
«Только сторонники Мерца довольны правительством. Берлинская коалиция сейчас находится на последнем месте по рейтингу одобрения», — говорится в материале.
Отмечается, что только 27% опрошенных граждан страны ожидают улучшения в ФРГ. Также лишь 35% респондентов хотят видеть Мерца на посту канцлера в будущем.
Кроме того, немцы выражают пессимизм в отношении экономических перспектив. Так, около 41% граждан прогнозируют ухудшение финансового положения в следующем году. Проведенные опросы показывают, что по сравнению с прошлогодними прогнозами в стране не наблюдается признаков позитивной динамики.
Газета Bild 7 декабря сообщала, что Мерц и его правительство рекордно теряют поддержку населения Германии. Работой правящей коалиции недовольны 70% респондентов, показали результаты исследования. Лишь 21% опрошенных удовлетворены деятельностью правительства.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ