Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России создают препарат от рака с двойным действием
Происшествия
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Происшествия
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ
Общество
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Армия
Операторы БПЛА Росгвардии ликвидировали состав ВСУ на черниговском направлении
Мир
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Мир
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться и сохранить мир в регионе
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
Наука и техника
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
Авто
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Мир
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
Авто
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Здоровье
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Мир
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Здоровье
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Мир
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
Мир
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд

VG: Норвегия запустит программу по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
0
EN
Фото: Global Look Press/Cfoto
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Норвегии запустят программу по борьбе с беспилотниками, на которую будет выделено $1,5 млрд в течение следующих 10 лет. Об этом 9 октября сообщил глава сухопутных войск страны Ларс Лервик.

«Это начало объявленной нами сегодня программы по дронам, на которую мы выделяем $1,5 млрд в течение следующих 10 лет. Идея заключается в том, чтобы постоянно внедрять инновации и проводить испытания, чтобы идти в ногу со временем и при необходимости масштабировать проект», — приводит его слова телеканал VG.

Как отметил Лервик, сейчас в распоряжении норвежской армии имеются три системы борьбы с беспилотниками, но противодействие дронам происходит при поддержке полиции.

Беспилотный проект: в МИД РФ объяснили выгоды от «стены дронов» для ЕС
Брюссель заинтересован в новых оборонных заказах и усилении милитаристского курса

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала очень сырой идею Европейского союза (ЕС) по созданию «стены дронов». Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия европейских государств по данному вопросу.

До этого, 3 октября, сообщалось, что на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал финансирование проекта «Стена дронов» из фондов ЕС. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выступил в поддержку инициативы, отметив, что проект оценивался в €1 млрд и его создание может быть выполнено менее чем за год.

Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген 19 сентября заявил о необходимости создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Реттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МAX

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025