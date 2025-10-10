В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд

В Норвегии запустят программу по борьбе с беспилотниками, на которую будет выделено $1,5 млрд в течение следующих 10 лет. Об этом 9 октября сообщил глава сухопутных войск страны Ларс Лервик.

«Это начало объявленной нами сегодня программы по дронам, на которую мы выделяем $1,5 млрд в течение следующих 10 лет. Идея заключается в том, чтобы постоянно внедрять инновации и проводить испытания, чтобы идти в ногу со временем и при необходимости масштабировать проект», — приводит его слова телеканал VG.

Как отметил Лервик, сейчас в распоряжении норвежской армии имеются три системы борьбы с беспилотниками, но противодействие дронам происходит при поддержке полиции.

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала очень сырой идею Европейского союза (ЕС) по созданию «стены дронов». Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия европейских государств по данному вопросу.

До этого, 3 октября, сообщалось, что на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал финансирование проекта «Стена дронов» из фондов ЕС. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выступил в поддержку инициативы, отметив, что проект оценивался в €1 млрд и его создание может быть выполнено менее чем за год.

Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген 19 сентября заявил о необходимости создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Реттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.

