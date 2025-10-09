Беспилотный проект: в МИД РФ объяснили выгоды от «стены дронов» для ЕС

Страны ЕС, считающие себя «прифронтовыми», используют проект «стены дронов» для привлечения внимания и дополнительных ресурсов. Об этом «Известиям» заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Дипломат подчеркивает, что пользу извлекает и Еврокомиссия: для нее инициатива с дронами — это повод дополнительно загрузить заказами ВПК, а также пиар-акция, призванная подтвердить верность курса на форсированную милитаризацию ЕС. В Европарламенте указывают на бесполезную трату денег в условиях экономических проблем, с которыми сталкивается союз. При этом в ЕС усиливаются разногласия из-за реализации и финансирования «стены дронов».

Новые дискуссии о «стене дронов»

Проект «стена дронов» активно обсуждается в Евросоюзе. Продвигаемая Еврокомиссией (ЕК) инициатива стала одной из тем слушаний в Европарламенте, прошедших 8 октября. ЕК предлагает включить «стену» в программу милитаризации ЕС на ближайшие пять лет. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, беспилотники будут использоваться в том числе для слежения за танкерами, которые в Брюсселе относят к «российскому теневому флоту», перевозящему нефть.

Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

Идею «стены дронов» горячо поддерживают в Польше, Финляндии и Прибалтике. Эстония обещает разработать свой участок к концу 2027-го, а внедрять первые компоненты системы уже в следующем году. Президент Литвы Гитанас Науседа считает возможным завершение первого этапа проекта к 2028 году. При этом в прибалтийских столицах рассчитывают на финансовую помощь из Брюсселя.

— Очевидно, что страны, позиционирующие себя в качестве «прифронтовых», используют любую возможность для привлечения внимания и ресурсов, — заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. — Что касается Еврокомиссии, то для нее «стена дронов», помимо повода дополнительно загрузить заказами европейский ВПК, — это еще и очередная пиар-акция, призванная подтвердить верность взятого курса на форсированную милитаризацию Евросоюза.

Сколько будет стоить «стена дронов», неизвестно: Еврокомиссия не раскрывает даже примерную цифру. По подсчетам экспертов, общая стоимость проекта может достигать €7 млрд. Чтобы сэкономить, в НАТО рассматривают возможность использовать лазерные системы и дешевые беспилотники-перехватчики, пишет Bloomberg. Понятно, что проект разрабатывается на фоне неурегулированного украинского кризиса и как элемент гибридной войны с Россией. Однако как поступят европейские страны в случае завершения конфликта, неясно.

— Любые оборонные построения предельно консервативны и долгосрочны, изыскать средства и возможности для тех или иных систем — задача непростая и весьма затратная. Ожидать, что после их развертывания еэсовцы дадут задний ход, было бы вряд ли реалистично, — считает Владислав Масленников.

Фото: Piotr Pyrkosz/ Slowo Podlasia/Handout via REUTERS

Идея «стены дронов» возникла еще в прошлом году. Вспомнили о ней после инцидента с беспилотниками в небе над Польшей 10 сентября. В произошедшем Варшава обвинила Москву, однако не предъявила никаких конкретных доказательств. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Польша использует инцидент с дронами и отказывается от сотрудничества с Москвой для раскручивания антироссийской истерики.

После истории с Польшей об инцидентах с БПЛА неизвестного происхождения сообщалось в Норвегии, Дании, Финляндии, Германии. Единичные случаи фиксировались в Румынии, Швеции, Болгарии, Франции, Бельгии, Нидерландах.

— Очевидно, мы наблюдаем распространение дронов в Европе. Это очень опасно, и с этим необходимо бороться, и чем скорее, тем лучше, — заявил «Известиям» посол Франции в РФ Николя де Ривьер.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Россия не имеет ни малейшего интереса нападать на ЕС, но если бы она захотела, то наверняка не начала бы третью мировую войну с нападения на польскую, словацкую, румынскую или другую границу ЕС с помощью дронов, а запустила бы ракеты, для перехвата которых эта система не предназначена, — заявил «Известиям» словацкий евродепутат Любош Блаха.

Политик отметил, что, пока Еврокомиссия приходит «с очередной порцией глупостей, чтобы накормить ненасытный желудок милитаристского лобби», Европа без дешевых российских энергоресурсов теряет «последние остатки» конкурентоспособности, а социальная ситуация становится всё более тревожной.

Споры вокруг «стены дронов» в Евросоюзе

Первые крупные дискуссии вокруг «стены дронов» состоялись на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября. Однако каких-либо конкретных решений принято не было. Не определен до конца и список стран, которые готовы участвовать в этой инициативе.

Газета Financial Times писала, что реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была «такой же холодной, как Балтийское море». По информации издания, идею со «стеной» раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон. «Я иногда с опаской отношусь к чрезмерно широким терминам. Существуют ли «железные купола» для европейцев или «стены» для беспилотников? Всё гораздо сложнее», — сказал французский лидер.

Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

Премьер Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявила, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему ЕС, а не только его восточному флангу. По информации Politico, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из европейских фондов. Берлин ожидает реализации этой инициативы примерно через три-четыре года, что вызывает раздражение в Варшаве, которая уже ждет конкретных финансовых решений.

Наконец, еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс заявил, что для восточноевропейских стран есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям «на случай вторжения противника».

— Если мы говорим о «стене дронов», она может помочь балтийским странам, Польше, то есть странам, имеющим границу с Россией. Но она не имеет никакого значения для Германии, — заявил «Известиям» депутат бундестага Маттиас Моосдорф. — То, что мы сейчас видим в СМИ, — максимальное раздувание военной пропаганды.

Фото: Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Продвигаемая восточноевропейскими странами и Еврокомиссией инициатива, очевидно, не находит полной поддержки в Западной и Южной Европе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.

— По всей видимости, большинство стран Европейского союза не убеждено в том, что на эту «стену дронов» стоит тратить миллиарды евро. Страны — члены ЕС договаривались повысить свои бюджеты, закупать оружие у США. Но вопрос о дронах, когда принимались решения по милитаризации, не обсуждался. Поэтому многим странам кажется, что их просто хотят пригласить вновь за что-то заплатить, — сказал он «Известиям».

Эксперт указывает, что у каждого члена ЕС свои приоритеты. Для стран Южной Европы имеются свои угрозы, в частности неконтролируемая миграция с Ближнего Востока. Александр Рар полагает, пока Евросоюзу вряд ли удастся прийти к консенсусу насчет «стены дронов».