Премьер-министр Латвии назвала «очень сырой» идею по созданию «стены дронов»

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала «очень сырой» идею Европейского союза (ЕС) по созданию «стены дронов». Об этом 9 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что приветствует план Евросоюза по созданию так называемой стены из беспилотников вдоль восточной границы блока, но назвала эту идею «очень сырой», — говорится в материале.

Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия европейских государств по данному вопросу и подчеркнула, что ЕС прилагает все усиления для предотвращения вторжения беспилотников на свою территорию.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал финансирование проекта «стены дронов» из фондов ЕС. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выступил в поддержку инициативы, отметив, что проект оценивался в €1 млрд и его создание может быть выполнено менее чем за год.

До этого, 19 сентября, депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген 19 сентября заявил о необходимости создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Реттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.

