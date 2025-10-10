В Белом доме опровергли отправку 200 военнослужащих в Израиль

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 10 октября прокомментировала информацию о намерении США отправлять своих военнослужащих на Ближний Восток для того, чтобы контролировать ситуацию в Газе.

Ранее газета Army Times (AT) сообщала, что около 200 американских военнослужащих будут отправлены в Израиль для контроля соблюдения договоренностей по Газе.

«Для ясности: до 200 американских военнослужащих, которые уже находятся в центральном командовании, получат задание следить за соблюдением мирного соглашения в Израиле и будут сотрудничать с другими международными силами на местах», — написала Ливитт в Х (бывш. Twitter).

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что глава палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Уточнялось, что соглашение подразумевает прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из региона и поступление гуманитарной помощи.

Ранее в этот же день представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Также представитель движения ХАМАС сообщил, что более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа.

