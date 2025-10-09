Глава ХАМАС в Газе заявил об окончании боевых действий с Израилем
Глава радикального палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщил телеканал Al Jazeera.
«Посредники объявили о достижении соглашения о прекращении войны в Газе», — заявил он.
Сообщается, что соглашение подразумевает прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из региона, поступление гуманитарной помощи, а также обмен пленными. Аль-Хайя отметил, что списки палестинских заключенных, которые будут освобождены, были переданы Израилю.
9 октября СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
Ранее в этот же день представитель правительства Израиля Шош Бедросян, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Также представитель движения ХАМАС сообщил, что более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа.
ХАМАС получило гарантию от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа. Член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение готово обсуждать вопрос разоружения в рамках консультаций с палестинцами о будущем сопротивления израильской оккупации.
