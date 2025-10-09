Реклама
Герасимов указал на наступление ВС РФ на всех направлениях
Все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля после гибели младенцев
WP сообщила о переговорах Ирана и Израиля через Россию
Расчет ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Трамп указал на вину позиции Киева в затягивании конфликта на Украине
Трамп допустил возможность визита и. о. президента Венесуэлы Родригес в США
Политолог указал на стратегическую пользу антироссийских санкций для России
ВС РФ освободили восемь населенных пунктов за две недели января
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год
Сюжет:

Более 2 тыс. палестинцев отпустят из тюрем Израиля в связи со сделкой по Газе

Фото: Global Look Press/Jamal Awad
Более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщил представитель движения ХАМАС.

«Примечательно, что соглашение предусматривает освобождение около 2000 палестинских заключенных, включая 250 приговоренных к пожизненному заключению и 1700 других, арестованных в ходе последовавшей войны», — приводит его слова агентство Maan.

Кроме того, он высоко оценил роль таких посредников в урегулировании конфликта, как Египет, Катар и Турция.

От слов к сделке: переговоры по Газе близки к решающему этапу
Первая фаза может быть согласована к 10 октября

Американский президент Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Портал Ynet сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан рассказал, что ХАМАС получило гарантию от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газ

