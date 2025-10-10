СМИ узнали о планах США разместить в Израиле 200 военных для контроля прекращения огня
Вашингтон направит на территорию Израиля около 200 американских военнослужащих для того, чтобы контролировать соблюдение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщила газета Army Times (AT) со ссылкой на официальные лица.
«Соединенные Штаты направляют около 200 военнослужащих в Израиль, чтобы помочь <…> контролировать соглашение о прекращении огня в Газе в составе команды, в которую входят страны-партнеры, неправительственные организации и представители частного сектора», — говорится в публикации.
Неназванные источники уточнили, что центральное командование США тем самым планирует создать в данной местности так называемый гражданско-военный координационный центр для того, чтобы наладить поставки в анклав гуманитарной и материально-технической помощи, а также внесет вклад в поддержание там безопасности.
Политолог Дмитрий Бридже в этот же день в разговоре с «Известиями» указал на хрупкость мирного плана между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он назвал заключающееся соглашение «далеко не гарантированным шагом к реальной деэскалации».
