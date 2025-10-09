Востоковед назвал хрупким мирный план между Израилем и ХАМАС

Мирный план между Израилем и палестинским движением ХАМАС является хрупким и «далеко не гарантированным шагом к реальной деэскалации». Об этом 9 октября заявила «Известиям» политолог Дмитрий Бридже.

Эксперт выделил несколько ключевых факторов, которые могут повлиять на успех или провал переговоров. Во-первых, он указал на «симметрию интересов». Для Израиля главными целями являются обеспечение безопасности и демилитаризация Газы, тогда как для ХАМАС важным приоритетом является сохранение политического влияния и легитимности в палестинском обществе.

«Цели этих сторон стратегически противоречивы, и любая попытка их объединить в одном плане потребует поэтапных компромиссов, которые могут быстро сорваться. Во-вторых, существует внутреннее противоречие. В Израиле растет давление со стороны радикальных политиков, которые выступают против переговоров с ХАМАС. В самом движении также наблюдается раскол между военным и политическим крылом, а также между Газой и палестинской диаспорой», — отметил политолог.

Кроме того, он заявил, что Катар, Египет и Турция действительно исполняли роль посредников, однако у каждого из них есть свои цели. Так, Египет стремится к обеспечению стабильности для контроля над Синайским полуостровом, Катар желает укрепить свой статус регионального медиатора, а Турция нацелена на расширение своего политического влияния.

«Это делает процесс хрупким, и любое изменение регионального баланса может затормозить реализацию плана. Если этот план устареет, он может заложить основу новой архитектуры безопасности в регионе, где арабские страны при поддержке США и с участием России будут стремиться интегрировать Палестину в новый формат ближневосточного партнерства», — заключил Бридже.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 октября о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников. Позже, 9 октября, стало известно, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу.

