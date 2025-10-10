Реклама
Экс-офицер разведки США призвал реалистично оценивать урегулирование в Газе

Экс-офицер разведки США Риттер: надо реалистично оценивать соглашение по Газе
Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
Появившаяся у сторон палестино-израильского конфликта возможность заключения мира является благом, однако к этому надо относиться здраво, понимая, что Израиль ранее срывал сроки по прекращению огня в анклаве. Об этом 9 октября сообщил экс-офицер разведки США Скотт Риттер в разговоре с «Известиями».

«Сама возможность мира — это хорошо. И нам всем стоит надеяться, что этот план действительно сможет быть реализован. <…> Но при этом нужно быть реалистами и понимать: Израиль до сих пор не демонстрировал склонности позволять прекращению огня длиться сколько задумывалось», — сказал он.

По мнению эксперта, подписанное соглашение в основном нацелено на возвращение израильских заложников домой, а вот предсказать, как события будут развиваться после завершения данного процесса, практически невозможно, так как это будет зависеть от «политической воли» президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Риттер добавил, что изолированный от мира Израиль мог согласиться на заключение сделки из страха потерять американскую поддержку, поскольку без нее ситуация может усугубиться и привести государство к краху.

Военное бездействие: Израиль и ХАМАС сделали первый шаг к урегулированию
Однако при согласовании второго этапа мирной сделки могут возникнуть сложности

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что Израиль, невзирая на подписанное в этот же день соглашение о прекращении огня, нанес удар по центру города Газа. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о предпринятой на севере Газы атаке ячейки ХАМАС.

Политолог Дмитрий Бридже в этот же день указал в разговоре с «Известиями» на хрупкость мира, контроль за которым планируют осуществлять Турция, желающая продолжать вносить свой вклад в урегулирование конфликта, и США.

