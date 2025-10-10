ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по ячейке ХАМАС на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке палестинского радикального движения ХАМАС на севере Газы. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ атаковала террористическую ячейку ХАМАС на севере сектора Газа, которая действовала в непосредственной близости от позиций армии и представляла непосредственную угрозу», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Телеканал Al Jazeera в этот же день сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по центру города Газа, в результате чего было повреждено жилое здание.
9 октября СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Портал Ynet в этот же день сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан рассказал, что движение получило гарантию от посредников и израильская сторона не возобновит боевые действия в анклаве.
