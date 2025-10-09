Реклама
Минцифры добавит электронное удостоверение пенсионера на «Госуслугах»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Минцифры планирует добавить на портал «Госуслуги» электронные удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности. Об этом 9 октября заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова на «Финополисе-2025».

«То есть будет три (электронных удостоверения — многодетной семьи, пенсионера и об инвалидности. — Ред.), фактически, социальных удостоверения, которые будет возможно получить с «Госуслуг», — приводит ее слова ТАСС.

По ее мнению, данное обновление на портале должно произойти до конца 2025 года. Это стало возможным благодаря Соцфонду, который позволяет использовать сведения, проверять наличие льгот и подтверждать их получателей.

Также, Скворцова отметила, что в регионах тоже создаются подобные Соцфонды. Ожидается, что к концу года будет реализовано около 20 региональных фондов.

Владимир Кириенко, генеральный директор VK, в ходе форума «Финополис» на федеральной территории «Сириус» 9 октября заявил, что россияне, имеющие водительские права, смогут очень просто создать себе цифровое ID, став зарегистрированным пользователем отечественного мессенджера МАХ. Уточнялось, что сервис цифрового ID должен стать аналогом бумажных документов и поможет, например, подтверждать возраст при покупке товаров, у которых есть маркировка 18+.

