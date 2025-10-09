Реклама
Глава VK заявил о возможности получить цифровое ID в МАХ через водительские права

Кириенко: для создания цифрового ID в МАХ достаточно водительского удостоверения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Россияне, имеющие водительские права, смогут очень просто создать себе цифровое ID, став зарегистрированным пользователем отечественного мессенджера МАХ. Об этом 9 октября заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе форума «Финополис» на федеральной территории «Сириус».

«Совместно проработав с «Госуслугами», стало возможным создание цифрового ID при водительском удостоверении. То есть любой человек, у которого есть водительское удостоверение, может буквально в течение одной минуты, зайдя в приложение МАХ, создать себе цифровой профиль и получить все возможности, которые это дает сейчас. И главное, что мы видим тенденцию к развитию и расширению функционала наиболее востребованных сервисов», — сказал Кириенко.

Уточняется, что сервис цифрового ID должен стать аналогом бумажных документов и поможет, например, подтверждать возраст при покупке товаров, у которых есть маркировка 18+.

В процессе сообщения: каждая пятая компания решила перейти на российские мессенджеры
Какие трудности сопровождают этот переход и как бизнес адаптируется к новым для себя сервисам

В этот же день в пресс-службе VK сообщили, что в мессенджере MAX появилась возможность использования цифрового ID, который позволяет подтверждать возраст и статус. Так, через цифровой ID можно подтвердить свой статус: студента и многодетного родителя, а также возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями. Подтверждение личности осуществляется через динамический QR-код, который обновляется в профиле мессенджера.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

