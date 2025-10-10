Товарищеский мяч: сборная России встретится с одним из лидеров Азиатской конфедерации

Вечером 10 октября сборная России по футболу проведет первый товарищеский матч в рамках октябрьского тренировочного сбора — против команды Ирана. Это будет один из самых сильных соперников для нас за три с половиной года отстранения от официальных международных матчей. Подробнее о предстоящей встрече — в материале «Известий».

Рейтинг

В рейтинге ФИФА сборная Ирана на данный момент находится на 21-м месте. Из всех команд Азиатской конфедерации футбола (АФК) она вторая после Японии, которая занимает 19-ю строчку. Россия в этом рейтинге находится на 33-м месте. И Иран — один из немногих наших соперников за последние три года, кто находится выше нас в этой таблице.

Исторически эта команда одна из самых титулованных в АФК. Она три раза выигрывала Кубок Азии — столько же на счету только у Саудовской Аравии и больше только у Японии. Все три трофея Иран выиграл еще в 1960-1970-е годы, но и в последних континентальных турнирах у команды неплохие показатели — два третьих места в 2019 и 2023 годах.

Иран стабильно попадает и на чемпионаты мира — ближайший мундиаль, который пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике, станет четвёртым подряд для иранцев. На ближайший матч с Россией команда приехала в не самом оптимальном составе, поскольку из-за травм выбыли пять игроков основы — Сердар Азмун, Роузбеш Чешми, Мехди Гайеди, Маджид Хоссейни и Али Голизаде.

Особенно стоит отметить отсутствие Азмуна — нападающего «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, известного по многолетнему выступлению в России за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». Из оставшихся в составе наиболее статусные игроки сборной Ирана — полузащитник Алиреза Джаханбахш, два года назад выигравший чемпионат Нидерландов с роттердамским «Фейеноордом», и нападающий Мехди Тареми, летом перешедший в греческий «Олимпиакос», а до этого четыре года отыгравший в португальском «Порту» (выиграл чемпионат страны в 2022 году) и один сезон в чемпионате Италии за миланский «Интер».

— Физически мощная, хорошо бегающая квалифицированная команда, — оценил в разговоре с «Известиями» предстоящего соперника полузащитник сборной России Константин Кучаев.

Отстраненная после февраля 2022 года от международных соревнований сборная России уже встречалась с Ираном в период бана. В марте 2023 года гостевая встреча в Тегеране закончилась вничью 1:1. Тогда это был первый наш соперник после отстранения, близкий к топ-уровню. Уже после него пошли другие команды из топ-50 вроде Катара, Камеруна и Сербии.

— Иран — очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Команда хорошо организована, обладает неплохими исполнителями и является одной из лучших в своем регионе. Хорошо, что у наших футболистов в такие непростые времена есть возможность играть с подобными соперниками. И здорово, что РФС нашёл способ договориться с командами выше уровнем, чем год назад, когда приходилось играть с Брунеем (11:0), Сирией (4:0) и Вьетнамом (4:0). Конечно, хотелось бы уже играть с командами вроде Франции или Испании, но надо реально смотреть на наши сегодняшние возможности, поэтому хорошо, что есть Иран, с которым ждем интересный матч.

Место проведения

Уже третью осень подряд Россия проводит матч в Волгограде. В ноябре 2023 года наши на местном стадионе разгромили со счетом 8:0 Кубу на глазах у 40 тыс. зрителей (при вместимости в 45,5 тыс.). Ровно через год мы там принимали Сирию. Тогда подопечные Валерия Карпина победили 4:0 при посещаемости в 35,5 тыс.

Волгоград давно считается одним из самых футбольных городов. Средняя посещаемость местного «Ротора» в последние годы находится в районе 20 тыс. зрителей за матч. И это при том, что клуб в последние десятилетия неизменно выступает в первой и второй лигах, поднявшись в РПЛ только на сезон-2020/21. И на матч с Ираном ожидается максимальный ажиотаж.

Помимо двух встреч в Волгограде в конце прошлого года сборная играла с Брунеем в Краснодаре. А в ноябре ей предстоят встречи с Перу в Санкт-Петербурге и Чили в Сочи. Впрочем, и в Москве еще один матч наши сыграют — на следующей неделе 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» россияне примут Боливию.

— Волгоград — один из самых оптимальных городов для проведения футбольных мероприятий, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Почти во все времена там зритель с удовольствием ходил на футбол. Еще в период, когда я возглавлял РФС, мы проводили там на старом стадионе отборочный матч чемпионата Европы-2004 против Албании (4:1), и народ шел активно на трибуны. Мы видели, как заполнялась новая арена на матчах с нестатусными соперниками вроде Кубы и Сирии, а уж на Иран можно ожидать полную заполняемость.

Также в ближайшие дни свои матчи проведет молодежная сборная России. Она дважды сыграет в гостях с Белоруссией — 10 октября в Могилеве и 14 октября в Минске.