Мячи наготове: как сборная России готовится к ближайшим матчам

Наши футболисты и тренеры настраиваются на сложные противостояния
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
Сборную России по футболу ожидают непростые товарищеские встречи с Ираном и Боливией. Во вторник в учебно-тренировочном центре «Новогорск» прошли открытая тренировка и брифинги с участием игроков и тренерского штаба. О том, кто выйдет на поле и как Валерий Карпин оценивает предстоящих соперников, — в материале «Известий».

Выбор состава

Накануне стало ясно, что в связи с травмами помочь сборной не смогут три игрока, попавшие в окончательный состав. Речь идет о полузащитниках Данииле Фомине и Руслане Литвинове, а также нападающем Тамерлане Мусаеве.

Форвард ЦСКА получил повреждение по ходу воскресного московского дерби против «Спартака» (3:2) в рамках 11-го тура чемпионата России. Его отсутствие привело к парадоксальной ситуации. После того как он выбыл, тренерский штаб не стал никого вызывать на замену и в сборной осталось всего два нападающих — Дмитрий Воробьев и Иван Сергеев. В результате форвардов оказалось меньше, чем вратарей — их сейчас в расположении сборной четверо. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после тренировки объяснил журналистам, почему не были вызваны нападающие Александр Соболев и Николай Комличенко.

— Головной боли из-за нападающих пока нет, хотя дефицит их есть, — заявил Карпин. — Есть Воробьев, Сергеев. Соболев пока не убеждает. Комличенко пока проигрывает конкуренцию (Воробьеву в «Локомотиве». — «Известия»).

Главным событием стало появление в окончательном списке сборной полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. На каждом сборе не обходилось без вопросов со стороны журналистов о невызове футболиста красно-белых. И всегда поступал ответ, что на его позицию есть игроки сильнее.

Даже Артему Дзюбе и Максиму Глушенкову пришлось меньше ждать приглашения в сборную от Карпина, хотя у первого был многолетний личный конфликт с Валерием Георгиевичем, а второй, казалось, закрыл себе путь в национальную команду после резонансного интервью в сентябре 2024 года, когда сказал, что лучше потренируется в «Зените» с бразильцами, чем поедет в сборную.

У Умярова разногласий с тренером не было, но его отсутствие в списках на предыдущие сборы породило теории, что при Карпине он вызова никогда не дождется. В итоге вызов произошел в октябре.

— Поэтому и вызываю их, чтоб вы не спрашивали, — отшутился Карпин. — Вот вызвал Умярова, чтоб вы не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал. Из‑за журналистов в том числе.

Во вратарской бригаде были вызваны приехавший из французского ПСЖ Матвей Сафонов, представитель «Краснодара» Станислав Агкацев, голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов и Александр Максименко из московского «Спартака». Споры вызвало попадание в состав Максименко, который в последнее время не очень стабильно выступает за клуб. Но тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не согласен с критикой спартаковца.

Вызов сборной: национальная команда встретится с серьезными соперниками
Иран опережает Россию в рейтинге ФИФА, а Боливия недавно обыграла Бразилию

— По Максименко и в тот раз думали, вызывать или нет. «Спартак» играет просто безобразно в защите, — сказал Кафанов. — Он стал лучшим игроком матча и все вопросы снял. Ошибок нет. Не выручает — да. Но команда теряет очки не из-за него. Всё остальное — к тренерскому штабу «Спартака».

При этом в сборную не был вызван голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин, чья команда идет на втором месте в чемпионате России. Причем во многом благодаря своему вратарю, который в последнем матче с московским «Динамо» (5:3) сделал несколько фантастических спасений. «Спартак» с Максименко, в свою очередь, сейчас шестой в РПЛ.

— Мы смотрим не на место в таблице, а на качество игры самого вратаря, — пояснил Кафанов. — Кроме одной ошибки, за этот период Максименко всё делает правильно. «Спартак» пропускает очень много, а к вратарям претензии. Не надо смотреть на графу пропущенных. Митрюшкин и Максименко в одинаковой ситуации.

Соперники

Во вторник на тренировке сборной России отсутствовал полузащитник Алексей Миранчук, выступающий в североамериканской лиге MLS за «Атланту Юнайтед». Он пока еще не долетел до Москвы из США и должен присоединиться к национальной команде в среду. Остальные оставшиеся в заявке футболисты были на месте. В ограниченном режиме тренировался только капитан «Ростова» полузащитник Константин Кучаев.

Уже в четверг наша команда должна вылететь в Волгоград, где в пятницу, 10 октября, сыграет с Ираном. Это будет уже третий за последние два года визит сборной России в город на Волге. В ноябре 2022 года она там играла с Кубой, разгромив ее со счетом 8:0. Год спустя подопечные Валерия Карпина встретились в Волгограде с Сирией. И тоже крупно победили (5:0).

Иран будет самым статусным соперником, которого видела местная публика в новейшей истории. В прошлые два раза посещаемость была высокая — более 40 тыс. человек на игре с Кубой и более 35 тыс. на матче с Сирией. Максимальный интерес зрителей ожидается и теперь.

— В Волгограде очень комфортно, — сказал Карпин. — Не только там, в Краснодаре — тоже. Там люди не избалованы футболом, как в Москве. Лично я с удовольствием сыграл бы в Ростове-на-Дону, но из-за логистики — вряд ли.

«Балтики» тройка: чем интересен расширенный список сборной России
Новички из калининградской команды и вернувшийся после травмы Захарян оказались в предварительном составе

Второй матч с Боливией пройдет спустя четыре дня, 14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Представители сборной высоко оценивают обоих соперников.

— Можно сказать, что Иран и Боливия плюс-минус одинаковые по силе, различаются по стилистике. Боливия потехничнее, Иран атлетичнее, — пояснил Карпин.

Оба матча — с Ираном и Боливией — начнутся в 20:00 мск. Напомним, что, помимо этих встреч, Россию до конца года ждут еще две домашние игры. 12 ноября наши примут в Санкт-Петербурге сборную Перу, а три дня спустя сыграют в Сочи с Чили.

