«В лучшем случае раскрыл только процентов 70 своего потенциала»

Сборная России по футболу готовится к двум товарищеским матчам. 10 октября она сыграет в Волгограде с Ираном, а через четыре дня — в Москве с Боливией. Среди вызванных на эти игры — полузащитник «Ростова» Константин Кучаев, уже игравший за национальную команду в 2020 году в товарищеском матче против Молдавии. В конце 2010-х годов он ярко дебютировал в РПЛ и еврокубках за московский ЦСКА, но в 2023 году потерял место в составе и покинул армейский клуб. Проведя полгода в «Пари Нижний Новгород», 28-летний футболист перешел летом 2024 года в «Ростов», где в нынешнем сезоне стал капитаном команды.

В интервью «Известиям» Кучаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной, рассказал об атмосфере в национальной команде, качествах ее главного тренера Валерия Карпина, еще год назад работавшего в «Ростове», оценил молодых воспитанников ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова, а также объяснил, за счет чего стал капитаном донского клуба, как на это повлияло рождение дочери, почему стал учить английский и как катался на льду со своей женой, бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Еленой Радионовой.

— Какие ожидания от двух ближайших матчей сборной?

— Жду интересные игры с хорошими соперниками. Не скажу, что очень внимательно следил за этими сборными. Но об Иране определенные представления есть, поскольку у нас в «Ростове» играет иранец Мохаммад Мохеби, с которым мы много общаемся, и он кое-что рассказывал о сборной своей страны. Кроме того, мы уже внутри сборной России сделали один разбор этой команды.

— И что поняли о ней?

— Физически мощная, хорошо бегающая квалифицированная команда.

— Чем этот ваш визит в сборную отличается от предыдущих?

— Тем, что я уже более возрастной игрок, чем раньше. Последний вызов в сборную у меня был три-четыре года назад. С тех пор я в целом стал уже более зрелый сам по себе. По сравнению с теми временами сейчас в сборной много молодых в сравнении со мной ребят. Плюс много появилось ребят, с которыми я начинал еще в молодежной сборной, — Круг (Данил Круговой. — «Известия»), Дивей (Игорь Дивеев. — «Известия»), Ваня Обляков, Наиль Умяров, Даня Глебов. Это только навскидку я вспомнил тех, кого знаю в нынешней сборной.

— Вы успели дебютировать за сборную России в 2020 году в товарищеском матче с Молдавией, во времена, когда наша команда участвовала в официальных международных соревнованиях. Эмоционально большая разница, когда есть шанс потом попасть на крупный турнир уровня чемпионата Европы, и сейчас, когда в ближайшие пару лет такого шанса не будет?

— В сборной в любом случае всегда больше к тебе внимания и больше давления. Игры за нее ощущаются более важными независимо от того, играем мы в товарищеских матчах нынешнего формата или в товарищеских матчах, которые чередуются с официальными. Любой футболист, попадающий в национальную сборную, относится к этому с максимальной ответственностью. Неважно, какая предстоит игра — товарищеская или официальная. Ты играешь за свою страну, и эмоции всегда особые.

— Чем Валерий Карпин как главный тренер сборной России отличается от самого себя в качестве главного тренера «Ростова»?

— Он хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться, а в нужный — прикрикнуть и вставить пистонов. Все те качества, которые ему помогали добиваться результата в «Ростове», остались у него и в сборной.

— Скучаете по еврокубкам после того, как поиграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы за ЦСКА? Или свыклись уже с их отсутствием за три года?

— Слава богу, у нас много игр в чемпионате и Кубке России. Да, мы можем много раз за сезон сыграть с одной и той же командой, как у нас в прошлом сезоне было с «Локомотивом» — «Ростов» с ним встречался раз пять-шесть за сезон. Но в целом нынешний формат Кубка помогает избежать длительных пауз, поэтому есть когда играть. Конечно, хочется сыграть с другими клубами. Но нынешние возможности — это тоже неплохо.

— Следите сейчас за европейским футболом? Насколько сложно нашим клубам будет в еврокубках, когда они туда вернутся?

— Я слежу за всеми сильными европейскими чемпионатами, но сравнить их команды с нашими трудно. Нельзя смотреть чужую картинку и приравнивать ее к своей. Всё понять можно будет, только когда наши команды встретятся с европейскими. Разные лиги — разная специфика футбола. Английская премьер-лига, например, считается самой крутой и сильной. Но в прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл не английский клуб, а ПСЖ из Франции, где есть один клуб-мастодонт и все остальные. Так что уровень чемпионата не всегда определяет шансы в еврокубках. Я не говорю, что мы вернемся туда и сразу начнем всех обыгрывать. Я лишь к тому веду, что сложно сравнить себя с другими, не играя с ними. Понятно, что нужно работать, что на первых порах будет тяжело. Но если очень стараться, то возможно всё.

— Вы сказали, что стали более зрелым. Когда это произошло?

— Наверно, когда стал отцом. Тогда пришло такое взросление ментальное.

— Когда вы стали отцом?

— Почти полтора года назад — у меня дочке год и четыре месяца.

— То, что вам в этом сезоне доверили в «Ростове» капитанскую повязку, — следствие наступления зрелости?

— Скорее всего, это тоже повлияло. На мне есть некая ответственность, у нас молодая команда — и ей надо помогать. Я стараюсь что-то советовать молодым ребятам. И всё это следствие того, что рождение ребенка добавило большей зрелости. К тому же тот факт, что я сам принял капитанство, — тоже следствие того, что ментально повзрослел и уже считаю себя более опытным футболистом. А не молодым и подающим надежды, как несколько лет назад.

— Как вообще прошел сам процесс назначения вас капитаном «Ростова»?

— Это обоюдное решение руководства и главного тренера. При этом они интересовались и моим мнением на этот счет. Джонатан (Альба, главный тренер «Ростова». — «Известия») подходил и спрашивал, готов ли я к этому. Я ответил, что чувствую себя более опытным и хочу как минимум попробовать себя в этой роли. Поэтому взял ее на себя, стараюсь помочь молодым ребятам, подсказывать им какие-то ментальные вещи, физические упражнения и тактические вещи на поле. То, что уже знаю лучше за счет опыта.

— Приходится покрикивать на партнеров по команде на поле или в раздевалке?

— Пару раз делал это. В паре игр.

— Когда?

— Например, в перерыве матча с «Локо», когда мы горели 0:2. В итоге сыграли вничью 3:3.

— Перестройка в «Ростове» в этом году, когда ушел ряд ключевых игроков — зимой Данил Глебов, летом Николай Комличенко и Максим Осипенко, — похожа на то, что было в ЦСКА в 2018 году? Тогда закончили карьеру такие многолетние лидеры, как Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкий, ушли Понтус Вернблум и Бибрас Натхо. В результате в основе появилось много молодежи, включая вас.

— Я думаю, это чуть другое. Тогда все-таки в ЦСКА состав стал сильно моложе. А сейчас в «Ростове» на замену ушедшим ребятам к нам пришли тоже опытные футболисты. Вместо Макса — Дима Чистяков, вместо Комли — Суля (Тимур Сулейманов. — «Известия»). Люди, которые тоже немало поиграли в РПЛ в хороших командах. Поэтому не сказал бы, что это очень болезненные были изменения. Просто в первых турах нынешнего чемпионата мы перестраивались, а новые футболисты привыкали к требованиям главного тренера. Наигрывались связи, все начинали понимать друг друга. Поэтому просели на старте сезона по результатам.

— В чем «Ростов» поменялся с февраля, когда Альба сменил Карпина на посту главного тренера?

— Понятно, что мы сейчас играем в другой футбол — более оборонительного плана, в три центральных защитника. Но глобальных изменений нет. Мы решили пока ничего кардинально не менять. Все более локальные изменения пришли сами собой, в силу обстоятельств.

— «Ростов» неудачно начал чемпионат, но сейчас имеет уже шестиматчевую беспроигрышную серию. Можно говорить, что вы способны на большее, чем нынешнее десятое место?

— Даже при том, что мы шесть матчей подряд не проигрываем, еще рано о чем-то говорить. Слишком короткий срок прошел, чтобы называть себя командой, которая может решать большие задачи и претендовать, скажем, на первую тройку. Будем идти поэтапно. Сейчас был хороший отрезок, но впереди еще надо сделать многое, чтобы закрепить нашу игру в обороне и поработать над атакой.

— С учетом ваших слов о большей зрелости после рождения дочери и успехов в «Ростове» подумываете о том, чтобы попытаться в ближайшей перспективе вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня?

— Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист. Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то. Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину. Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом.

— Если бы та зрелость, о которой вы говорите, наступила раньше — было бы больше шансов закрепиться в ЦСКА?

— Думаю, 100%. Там, конечно, много всего навалилось — и травмы, и мое недопонимание, как надо вести себя. Как сейчас любят говорить, попал в тильт (на молодежном сленге — «потерять самообладание, дать волю эмоциям». — «Известия»).

— Когда поняли, что придется уходить из ЦСКА?

— В последний год уже совсем не играл. И понял, что надо искать другие варианты. Осознавал, что мое время как футболиста не такое долгое. Поэтому нужно получать игровую практику, иначе можно докатиться до того, что вообще не смогу играть в футбол с такой паузой. Надо было быстрее найти для себя решение. И уже где-то за год до аренды в «Пари Нижний Новгород» понимал, что уйду. Но всё равно постоянно была мысль: «Вот сейчас сборы, я наберу форму и докажу, что могу играть в основе». Но каждый раз в этих ситуациях не чувствовал, что нужен ЦСКА. Точнее понимал, что вообще не нужен. Может быть, и я где-то перестал тренироваться на полную. Не знаю. Мне тогда казалось, что я тренируюсь хорошо, но со стороны могло выглядеть так, что я тренируюсь плохо. Так что у меня мог быть самообман. В итоге заранее понял, что надо что-то менять, чтобы перезагрузить голову и начать жизнь с чистого листа.

— В ваш последний год в ЦСКА уже начал периодически выходить на замены Кирилл Глебов, под основой находился Матвей Кисляк. Ожидали тогда, что они всего через пару лет станут лидерами клуба и будут вызываться в национальную сборную?

— Наверное, нет. Я слукавлю, если скажу, что заранее всё понимал об их перспективах. При этом было понятно, что из всех молодых ребят, которых тогда подключали к основе, они самые талантливые.

— Матвей Лукин тогда выделялся на общем фоне?

— Лука все-таки немного постарше и пришел в главную команду пораньше. А из поколения Кисляка и Глебова они уже тогда были самыми талантливыми, хотя к тренировкам подключали немало их сверстников.

— Вы сказали, что общаетесь в «Ростове» с Мохеби. Он знает русский?

— Мы на английском общаемся.

— Когда начали его учить?

— Еще в ЦСКА. Когда особо не играл, понимал, что надо хоть чем-то голову загружать (смеется). Поэтому начал учить английский. Сначала онлайн, потом с репетитором. Но пока его недоучил — вскоре пришлось переезжать сначала в «Пари НН», потом в «Ростов». Но желание его доучить есть, чтобы мог общаться с людьми, не знающими русский.

— Ваша жена Елена Радионова — призер чемпионата мира по фигурному катанию. Она когда-то подбивала вас покататься на коньках, сделать элементы как у профессиональных фигуристов?

— Не могу сказать, что подбивала, но мы катались вместе. Но в моем исполнении это было простое катание. Я в принципе и до знакомства с Леной умел это делать. Поэтому на лед выйти и покататься на коньках не сложно. Но делать прыжки или другие элементы, которые она исполняла как профессиональная фигуристка, — это точно не ко мне. Я просто развалюсь, если что-то подобное сделаю (смеется).