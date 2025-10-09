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Политолог назвал Нобелевскую премию мира самой субъективной из всех номинаций

Политолог Шаповалов: Нобелевская премия мира — самая субъективная из номинаций
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Фото: REUTERS/Tom Little
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Нобелевская премия — механизм определения «лучших», который не соответствует действительности, а премия мира, в свою очередь, является самой субъективной из всех номинаций. Таким мнением 9 октября в беседе с «Известиями» поделился кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов.

«Это часть западной глобалистской конструкции. В меньшей степени, когда речь идет о науке. Но даже тут мы видим, что с определенного момента времени, с 50-х годов ХХ века, в научных номинациях постоянно побеждают американцы, что, в общем-то, не соответствует объективным результатам науки», — объяснил он.

Рассуждая о Нобелевской премии мира, политолог отметил, что она отображает консенсусное мнение либеральных западных элит, стремящихся обозначить свою позицию подбором тех или иных лауреатов. При этом для стран мирового большинства эта премия не имеет никакой ценности, подчеркнул Шаповалов.

«[Президент США Дональд] Трамп позиционирует себя как политик, который способствовал достижению мира в ряде международных конфликтов. И, в общем-то, нужно признать, что некоторые достижения действительно имеют место, и речь идет, конечно, о палестино-израильском конфликте», — уточнил политолог.

По его убеждению, в урегулировании прочих конфликтов усилия Трампа носили минимальный характер. Шаповалов добавил, что все четыре президента США, получившие Нобелевскую премию мира в предыдущие годы, были противоречивыми фигурами.

«С моей точки зрения, ни один из них не был достоин Нобелевской премии мира. Каждый из них совершал милитаристские действия, способствовал разжиганию войн и конфликтов», — заключил он.

Американист оценил шансы Трампа на получение Нобелевской премии мира

В Верховной раде конце сентября предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Уточнялось, что документ подписали пять депутатов. Однако Верховная рада так и не смогла принять постановление о выдвижении американского лидера.

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

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