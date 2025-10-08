Американист оценил шансы Трампа на получение Нобелевской премии мира

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отметил, что президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира.

«Были случаи, когда американские президенты получали Нобелевскую премию, имея значительно меньшие заслуги. Например, Бараку Обаме дали ее практически авансом, в надежде на то, что он будет миротворцем и каким-то образом станет укреплять международную безопасность», — отметил политолог.

По словам эксперта, проблема Трампа в том, что он обладает многими качествами, которые прямо противоположны принципам и установкам Нобелевского комитета.

«То есть там в основном люди, которые выступают за традиционный европейский либерализм и т.д. Им проще отдать премию какому-то правозащитнику или какой-то жертве политических репрессий, чем дать американскому президенту, в отношении которого у них есть сомнения», — считает специалист.

По его мнению, многое «по-прежнему работает против Трампа».

«Но это не последний год его власти, не последнее заседание Нобелевского комитета. Если удастся добиться мира между Израилем и Палестиной или какие-то другие его инициативы продемонстрируют устойчивость и долговечность, тогда, может быть, не в этом году, но может быть, в будущем он получит премию. Понятно, что Трамп нетерпелив, ему хотелось бы получить всё и сейчас», — подчеркнул аналитик.

Он также добавил, что, если американский лидер не получит премию, с его стороны может последовать довольно эмоциональная реакция.

«И с этим тоже надо считаться», — подытожил Кортунов.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира за 2025 год. На высокую награду выдвинули 338 кандидатов, включая 244 частных лица и 94 организации. Главным соискателем награды считается Трамп. Сам он не раз говорил, что лучшей кандидатуры не найти, поскольку он «остановил семь войн».

Нобелевскую премию мира получили четыре американских лидера. Первым стал Теодор Рузвельт, считавшийся «мировым полицейским». Вторым — Вудро Вильсон за миротворческие усилия после Первой мировой войны и стремление создать Лигу Наций.

В 2002 году премию вручили уже давно покинувшему Белый дом Джимми Картеру «за общий вклад в дело мира», а также в первый год правления премию дали Бараку Обаме с расплывчатой формулировкой про «укрепление международной дипломатии и сотрудничества между людьми». Сам политик тогда признал, что получил премию авансом, поскольку не заслуживал ее.

