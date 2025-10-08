В Верховной раде не смогли номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Верховная рада Украины не смогла принять постановление о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом 8 октября сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на украинский парламент.

«В раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — написали в Telegram-канале издания.

Отмечается, что из 450 депутатов Верховной рады только 132 парламентария поддержали данное предложение.

Ранее, 29 сентября, в Верховной раде предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Уточнялось, что документ подписали пять депутатов, среди которых только один является членом правящей партии «Слуга народа».

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

