Генсек НАТО Рютте назвал целью Украины в конфликте «выжить»
В результате удара БПЛА по автомобилю в ЛНР погибла женщина
Бывшего вице-губернатора Ивановской области задержали по уголовному делу
Редкое издание «Бесов» Достоевского выставят на аукцион за 1,2 млн рублей
Савельев поручил выработать меры для обслуживания пассажиров в пиковые периоды
Рютте признал отсутствие кораблей России и Китая у берегов Гренландии
Каллас указала на ухудшение отношений между США и ЕС
Политолог предрек войну между странами Евросоюза
Жительница Таганрога погибла при обстреле ВСУ
NYT сообщил об отказе Клинтонов давать показания в конгрессе по делу Эпштейна
Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Мишустин вручил премии правительства РФ сотрудникам «Вечерней Москвы»
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В Верховной раде не смогли номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Верховная рада Украины не смогла принять постановление о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом 8 октября сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на украинский парламент.

«В раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — написали в Telegram-канале издания.

Отмечается, что из 450 депутатов Верховной рады только 132 парламентария поддержали данное предложение.

Второе восшествие: Трамп назвал себя миротворцем и пообещал построить самую сильную армию
Наиболее спорные заявления нового американского президента о «золотом веке» США

Ранее, 29 сентября, в Верховной раде предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Уточнялось, что документ подписали пять депутатов, среди которых только один является членом правящей партии «Слуга народа».

Белый дом 13 августа сообщил о выдвижении Трампа семью государствами на Нобелевскую премию мира. В число поддержавших данную инициативу вошли премьер-министры Армении Никол Пашинян, Израиля Биньямин Нетаньяху, Камбоджи Хун Манет, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Габона Брис Олиги Нгема, а также правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Сам Трамп 2 сентября отрицательно ответил на вопрос журналистки о его желании получить Нобелевскую премию мира. Он добавил, что хочет справедливого отношения к себе за его заслуги на посту президента США.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

