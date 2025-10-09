Реклама
Глава МИД Польши Сикорский дал совет по ведению переговоров с Россией

Сикорский: необходимо говорить с Россией как Рейган с Горбачевым
Фото: TASS/EPA/Rafal Guz
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что переговоры с российской стороной нужно вести в два этапа. Об этом 9 октября говорится в материале для газеты The New York Times (NYT).

По его словам, сначала необходимо продемонстрировать силу, а уже потом переходить к дипломатическому диалогу.

«Необходимо продолжать финансовую и военную поддержку Украины», — указано в материале.

Сикорский также напомнил про переговоры между экс-президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым, способствовавшие окончанию холодной войны. Он указал на то, что переговоры между ними стали возможны благодаря тому, что Рейган якобы использовал слабость СССР.

Ранее, 2 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО), но сохраняет открытость к переговорам и поддерживает соответствующие усилия президента США Дональда Трампа.

В тот же день на саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене лидеры стран ЕС подтвердили курс на усиление военной поддержки Украины и дальнейшую милитаризацию блока. Основной акцент делался на углубление централизованного контроля и расширение оборонных возможностей.

