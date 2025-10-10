Врач-аллерголог назвала симптомы инфекционного мононуклеоза

Инфекционный мононуклеоз — острое вирусное заболевание, обычно вызываемое вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) из семейства герпесвирусов, который воздействует на клетки иммунной системы, в частности на В-лимфоциты. О том, как распознать и лечить инфекционный мононуклеоз, рассказал 10 октября «Известиям» врач-аллерголог-иммунолог, ревматолог, врач общей практики Клинико-диагностической лаборатории (КДЦ) НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского» Елена Сычева.

При попадании вируса в организм запускается мощная активация иммунной системы, что приводит к увеличению лимфатических узлов, печени и селезенки. Кроме того, борьба с вирусом требует значительных энергозатрат, что объясняет основной симптом заболевания — сильную усталость, изнуряющую человека на недели. Еще одной особенностью является возможное истощение иммунной системы, что делает организм более уязвимым к другим инфекциям после выздоровления.

«Классическая триада симптомов включает: лихорадка (часто длительная и высокая); тонзиллит и фарингит — сильная боль в горле, на миндалинах часто появляются характерные белые налеты; увеличение лимфатических узлов (шеи, затылка, подчелюстных). Также характерно увеличение печени и селезенки (гепатоспленомегалия)», — сказала врач.

Другие частые симптомы, по ее словам, включают отечность лица и век, сыпь на коже (особенно при ошибочном назначении антибиотиков пенициллинового ряда), снижение аппетита и головные боли.

Сычева отметила, что вирус Эпштейна-Барр передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем — через слюну. Именно поэтому инфекционный мононуклеоз часто называют «болезнью поцелуев». Заражение возможно через общие предметы, такие как посуда, полотенца, игрушки.

Аллерголог обратила внимание на то, что ослабленный иммунитет может привести к более тяжелому и длительному течению заболевания. Состояния, такие как стресс, переутомление или другие инфекционные заболевания, могут ослабить защитные силы организма, что затруднит борьбу с вирусом. Наличие других хронических инфекций, в том числе герпесвирусных, таких как цитомегаловирус (ЦМВ), также может отягощать клиническую картину.

Важно помнить, что лечение инфекционного мононуклеоза требует особого подхода.

«Полный покой и щадящий режим, обильное теплое питье для снятия интоксикации, жаропонижающие на основе ибупрофена или парацетамола, местные антисептики для горла (полоскания, спреи), гепатопротекторы (по назначению врача) для поддержки печени. Иногда, при тяжелом течении, врач может назначить противовирусные препараты (на основе ацикловира), но их эффективность именно при мононуклеозе до сих пор является предметом дискуссий», — заявила специалист.

Она заключила, что инфекционный мононуклеоз — это серьезный вирусный «иммунный шторм» в организме. Его главное лечение — это не таблетки, а время и отдых. При появлении симптомов обязательно обратитесь к врачу для постановки точного диагноза (он подтверждается анализом крови) и не занимайтесь самолечением.

