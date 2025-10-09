В Уфе прооперировали выброшенную из окна трехлетнюю девочку

В Уфе бригада нейрохирургов провела операцию трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна. Об этом 9 октября сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали трехлетнюю девочку», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время ребенок находится в реанимации.

Мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа ранее в этот день. Фигуранта задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как рассказала «Известиям» соседка семьи, мужчина выбросил ребенка вместе с мусором. По словам женщины, житель злоупотреблял алкоголем. Пенсионерка отметила, что мать девочки подобным не занималась, однако продолжала жить с супругом, несмотря на его вредные привычки.

В распоряжении «Известий» в этот же день появилось видео, на котором 34-летний житель выбрасывает из окна дочь.

