В Уфе прооперировали выброшенную из окна трехлетнюю девочку

Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Уфе бригада нейрохирургов провела операцию трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна. Об этом 9 октября сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали трехлетнюю девочку», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время ребенок находится в реанимации.

Трава без дома: в трех регионах выросла очередь сирот на квартиры
Выделенные на покупку жилья средства остаются неизрасходованными

Мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа ранее в этот день. Фигуранта задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как рассказала «Известиям» соседка семьи, мужчина выбросил ребенка вместе с мусором. По словам женщины, житель злоупотреблял алкоголем. Пенсионерка отметила, что мать девочки подобным не занималась, однако продолжала жить с супругом, несмотря на его вредные привычки.

В распоряжении «Известий» в этот же день появилось видео, на котором 34-летний житель выбрасывает из окна дочь.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

