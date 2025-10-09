Реклама
Сбросившего ребенка из окна четвертого этажа мужчину задержали в Уфе

Фото: СК РФ
В Уфе правоохранительные органы задержали отца, который сбросил малолетнего ребенка с четвертого этажа. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Башкирии.

«В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Кроме того, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что сотрудники устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Трава без дома: в трех регионах выросла очередь сирот на квартиры
Выделенные на покупку жилья средства остаются неизрасходованными

Мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа ранее в этот день. По данным мэра Уфы Ратмира Мавлиева, ребенок находится в тяжелом состоянии. Он также обещал оказать всю необходимую помощь.

