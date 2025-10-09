В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа. Об этом 9 октября сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
«Страшная трагедия произошла сегодня в Орджоникидзевском районе. По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около четырех лет) с 4-го этажа», — написал он в своем Telegram-канале.
Как указал мэр, ребенок находится в тяжелом состоянии. Мавлиев обещал оказать всю необходимую помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Ранее, 6 октября, в Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии
