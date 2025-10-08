Трава без дома: в трех регионах выросла очередь сирот на квартиры

В России снижается задолженность регионов перед детьми-сиротами, которые должны получить от государства квартиры или жилищные сертификаты, следует из анализа Счетной палаты (СП). Но в трех субъектах она, напротив, растет. Например, в Якутии не израсходованы 308 млн рублей, выделенных на обеспечение выпускников детдомов жильем. Потенциальные получатели жилья отмечают — основное оправдание от властей за многолетнее ожидание обычно сводится к тому, что «денег в бюджете нет, а сирот в очереди слишком много». О том, почему деньги так и не потрачены на жилье, которое гарантировано сиротам, — в материале «Известий».

Где растет очередь на получение квартир

Как минимум в трех российских регионах — Якутии, Челябинской и Тверской областях — за последние три года выросла задолженность перед детьми-сиротами, которые должны получить от государства квартиры или жилищные сертификаты . К таким выводам пришла Счетная палата в своем докладе (есть у «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В Республике Саха ( Якутия) количество детей-сирот, своевременно не обеспеченных жильем, за 2023–2024 годы увеличилось на 13% — до 1,8 тыс. человек. В Челябинской области — на 8% (до 3,8 тыс. человек), в Тверской области — на 7% (до 1,8 тыс. человек) », — говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, темпы ликвидации задолженности регионов перед детьми-сиротами остаются невысокими, что «свидетельствует о недостаточной эффективности реализуемых мероприятий в этой сфере». Эти меры, как правило, реализуются за счет средств региональных бюджетов — доля федерального финансирования в среднем не превышает 10% общих расходов субъектов.

При этом, если федеральные средства используются в полном объеме, то средства региональных бюджетов расходуются не полностью и зачастую недостаточно эффективно, отмечают в Счетной палате.

«Так, в Республике Саха (Якутия) при наличии потребности в обеспечении жилыми помещениями 80 детей‐сирот остатки выделенного из регионального бюджета финансирования на указанные цели составили 308 млн рублей », — указано в документе.

«Известия» направили запросы в три региона с просьбой пояснить, почему очередь на получение квартир выросла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В 2024 году сирота из Челябинской области, Анастасия, обратилась к депутату Госдумы Валерию Гартунгу с просьбой помочь получить положенную ей квартиру.

— Девушка ждет квартиру вот уже пять лет. Анастасия мечтает служить в полиции, но пока вынуждена работать где придется, неофициально, по 13 часов в день, чтобы оплатить съемное жилье. При этом все права на квартиру у нее ест ь. Неужели у миллионного города не нашлось 18 квадратных метров жилья для сироты? Позвонил исполняющему обязанности главы города и попросил его ускорить решение этого вопроса, — написал депутат в своих соцсетях.

Где уменьшаются очереди

Но в целом по стране наблюдается положительная динамика с обеспечением сирот жильем. С января 2023 года по июль 2025 года численность неполучивших жилье снизилась на 5,6% — со 190 тыс. до 180 тыс. человек. Так, в 2023-м квартирами было обеспечено 37,5 тыс. детей-сирот, а в 2024 году — 38 тыс.

«В проверенных субъектах России снижение отмечено в Алтайском крае и Оренбургской области: за 2023–2024 годы количество очередников уменьшилось на 5% — до 5,4 тыс. и 2,9 человека соответственно », — сказано в докладе.

Среди позитивных аспектов Счетная палата отметила и увеличение финансирования в этой сфере. В 2025 году расходы выросли на 12% по сравнению с 2023 годом и составили 110 млрд рублей. Кроме того, снижению жилищной задолженности в регионах способствовало введение сертификатов для детей-сирот — специальных выплат для самостоятельного приобретения жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Если в 2022 году этот механизм применялся в 41 регионе России, то в 2025 году — уже в 65 субъектах. Число детей-сирот, обеспеченных жильем с помощью сертификатов, в 2023–2024 годах в среднем составляло около 9 тыс. человек. Это 24% от общего количества детей-сирот, получивших жилье в этот период», — следует из доклада.

Но зачастую ограничивающим фактором при использовании жилищных сертификатов становится их стоимость — сейчас она определяется по единому нормативу Минстроя, исходя из средней рыночной цены 1 кв. м жилья по региону, заметили в Счетной палате. В результате в большинстве регионов цена жилья значительно превышает стоимость сертификата — в среднем на 30%.

В связи с этим Счетная палата предложила правительству скорректировать действующую методику и использовать при расчете показатель среднерыночной стоимости 1 кв. м жилья, дифференцированный по муниципальным образованиям региона. Это позволит сократить бюджетные расходы на предоставление жилья детям-сиротам и дополнительно обеспечить жильем около 500 детей-сирот.

Еще одна системная проблема — неисполнение судебных решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений. По данным на 1 января 2025 года, оставались неисполненными более 24 тыс. решений суда.

«При этом на оплату исполнительских сборов и штрафов за неисполнение решений суда в установленный срок тратятся значительные объемы бюджетных средств. Так, в 2023–2024 годах в Алтайском крае, Оренбургской, Тверской и Челябинской областях было израсходовано 39,5 млн рублей», — подсчитали в ведомстве.

Помимо этого, в ходе проверки были выявлены нарушения, допущенные регионами при обеспечении жильем детей-сирот. Среди них — предоставление помещений, не соответствующих техническим нормам и непригодных для постоянного проживания, необоснованные отказы в предоставлении жилищных сертификатов, а также приобретение квартир для детей-сирот по завышенной стоимост и. Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

«В Республике Саха (Якутия) установлены факты проживания детей‐сирот в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания. Квартиры в этих домах были предоставлены 62 сиротам в 2013–2021 годах до признания их аварийными. Из 62 детей‐сирот, проживающих в аварийных жилых домах, по решению суда предоставлено новое жилье — 12», — говорится в докладе.

В Челябинской области выделенные в 2014–2017 годах субвенции (целевые денежные средства) на приобретение жилых помещений детям‐сиротам в сумме 72,6 млн рублей были израсходованы на непригодные к проживанию жилые помещения . Они были предоставлены 93 детям‐сиротам.

«В 2023–2025 годах все дети‐сироты были повторно обеспечены жилыми помещениями за счет выделенных из бюджета Челябинской области вышеуказанным муниципальным образованиям субвенций в сумме 219 млн рублей», — добавил в СП.

С какими проблемами сталкиваются дети-сироты

Около 185 тыс. детей-сирот не могут получить жилье из-за недостатка финансирования , рассказал «Известиям» руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе», бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Алексей Головань.

— Этот вопрос стоит остро уже много лет, — отмечает эксперт. — Гарантия на предоставление жилья сиротам установлена федеральным законом, но реализуется за счет регионов, большинству из которых не хватает средств. В 2023 году ввели так называемый жилищный сертификат в надежде, что очередь начнет резко сокращаться. Но говорить о том, что сертификаты существенно повлияли на ситуацию, не приходится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются дети-сироты, состоит в том, что их необоснованно исключают из списка на получение жилья.

— Несколько тысяч сирот ежегодно вынуждены обращаться в суды, чтобы защитить свои права. Они должны доказать, что их необоснованно отказались включать в список на обеспечение жильем либо необоснованно исключили из списка , — отметил Алексей Головань.

Кроме того, выделенные регионами деньги на обеспечение сирот жильем зачастую тратятся неэффективно, полагает эксперт.

— Несколько сирот из Краснодарского края очень долго ждали жилье, а теперь хотят от него отказаться. Дом чуть ли ни в поле стоит. Он находится далеко от районного центра — поблизости нет ни магазинов, ни школ, ни детских садов, ни даже автобусной остановки. Качество дома плохое, всё сыпется, разрушается . А они там всего полгода живут. И таких ситуаций много, — рассказал он.

Также Алексей Головань отметил, что у некоторых российских субъектов «возникает соблазн сократить дополнительные региональные гарантии», поскольку гарантии для сирот по обеспечению жильем уже установлены федеральным законом.

— Так, в Москве в 2024 году стали исключать детей-сирот из списка на предоставления жилья, которое они ждали много лет. При этом разыгрываются чудовищные ситуации. Одна девушка должна была получить жилье, а потом ее исключили из списка в связи с изменением закона. Теперь она должна вернуться в квартиру, где один из собственников — убийца ее отца. Он расправился с ним в той же квартире, нанес 36 ножевых ранений. Другая девочка-сирота должна вернуться в однокомнатную квартиру к дяде, которого она совсем не знает, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В среднем по России дети-сироты стоят в очереди за жильем от трех до 14 лет, сказал Алексей Головань. Сложнее всего, по его словам, дела обстоят в Кемеровской области, на Дальнем Востоке, на Алтае и в Приморье.

— Многие вынуждены соглашаться на жилищный сертификат, но он не окупает стоимость всей квартиры. Они берут кредиты, ипотеку. В общем-то гарантия, которую государство называет мерой государственной поддержки, уже становится частично государственной, а частично — за счет сирот, — сказал он.

Пока большинству регионов страны не удается найти достаточно средств, чтобы не допустить образования многолетних очередей за квартирами, рассказал «Известиям» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Сергей Войтюк.

Эксперт отметил, что для сирот была введена дополнительная возможность — не дожидаться предоставления квадратных метров, а взять сертификат на выплату, который в сочетании с материнским капиталом, ипотекой и собственными средствами позволяет получить именно желаемое жилье.

— Для получения жилищного сертификата необходимо, чтобы доход заявителя соответствовал или превышал прожиточный минимум в регионе его проживания, рассчитанный на каждого члена семьи. При этом не важно, сколько зарабатывают его родные. В результате потенциальный получатель сертификата лишался возможности его использовать из-за бюрократической формальности, — заметил Сергей Войтюк.

Сейчас, когда инициативу по исправлению этой несправедливости поддержало правительство, сироты смогут быстрее реализовать свое законное право на получение государственной поддержки, подчеркнул эксперт. По мнению Алексея Голованя, сократить очереди за жильем возможно, и, прежде всего, за счет увеличения субсидий со стороны государства.