Камеры видеонаблюдения сняли, как житель Уфы выбросил из окна трехлетнюю дочь
В распоряжении «Известий» 9 октября появилось на видео, на котором 34-летний житель Уфы выбрасывает из окна трехлетнюю дочь.
Момент произошедшего зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас мужчина задержан, с ним беседуют следователи.
Мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа ранее в этот день. По данным мэра Уфы Ратмира Мавлиева, ребенок находится в тяжелом состоянии.
Как рассказала «Известиям» соседка семьи, мужчина выбросил ребенка вместе с мусором. По словам женщины, выбросивший свою дочь злоупотреблял алкоголем. Пенсионерка отметила, что мать девочки подобным не занималась, однако продолжала жить с супругом, несмотря на его вредные привычки.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ