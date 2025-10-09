Реклама
Сигнал телефона главы семьи Усольцевых зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин

Фото: СК РФ
В Красноярском крае недалеко от поселка Кутурчин был зафиксирован радиосигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых. Об этом 9 октября сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что в настоящее время поисковые работы сосредоточены в местности, где был зафиксирован сигнал. Кроме того, операция осложняется низкими температурами и неровностями рельефа, что затрудняет движение поисковых групп.

В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно

О поисках семьи Усольцевых в лесной местности в районе Минской петли стало известно 2 октября. Уточнялось, что разыскивают мужчину и женщину 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетнего ребенка. Семья двигалась по направлению к горе Буратинка, однако после пяти дней отсутствия связи с родственниками их местонахождение так и не выяснили. Вскоре после этого нашли автомобиль семьи.

Кроме того, подруга пропавшей Ирины Усольцевой Оксана Жданюк в разговоре с «Известиями» сообщила, что подробности планируемой прогулки семья не раскрывала, однако, скорее всего, они поменяли маршрут. При этом одна из версий исчезновения семьи туристов в Красноярском крае подразумевает, что мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться.

Читайте также
