МВД сообщило о поисках пропавшей семьи с пятилетнем ребенком в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи, отправившейся в туристический поход 28 сентября и не вернувшейся до сих пор. Об этом 2 октября сообщило региональное управление МВД.

«Сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями ведут поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, поиски проходят в лесной местности в районе Минской петли. Там разыскивают мужчину и женщину 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетнего ребенка.

Семья двигалась по направлению горы Буратинка, однако после пяти дней отсутствия связи с родственниками их местонахождение так и не выяснили. В поисках участвуют 50 человек, в том числе три спасателя и шесть полицейских. Для уточнения местоположения пропавших используются беспилотные летательные аппараты.

18 сентября сообщалось о пропаже мужчины в лесу, который ушел собирать шишки с группой и заблудился. Специалисты МЧС РФ и волонтеры на протяжении нескольких суток искали екатеринбуржца, прочесывая все окрестности. Позже житель Екатеринбурга нашелся. Он рассказал «Известиям», как пытался выжить на мистической горе Конжаковский Камень в Свердловской области. По словам екатеринбуржца, он пил из реки, питался грибами и ягодами.

