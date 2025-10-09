Трамп отметил значение пошлин для усиления позиций США

Президент США Дональд Трамп 9 октября начал говорить о пошлинах, отвечая на вопрос о ситуации вокруг урегулировании конфликта на Украине.

«Без пошлин страна была бы слабее», — сказал он в интервью Fox News.

По словам американского лидера, благодаря введенным тарифам ему удалось спасти «миллионы жизней» граждан. Трамп также не предоставил подробной информации вокруг ситуации в украинском урегулировании.

Накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что открытость мировой экономики сильно пострадала из-за импортных пошлин США, но скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло. По ее прогнозам, глобальный государственный долг превысит объем всей мировой экономики в 2029 году.

