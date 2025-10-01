Дороги налоги: инфляция в США подскочит до 4% к концу года из-за пошлин Трампа

Инфляция в США поднимется до 4% к концу года из-за пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп , следует из консенсус-прогноза «Известий». В июле рост цен достиг 2,9% (+0,2 п.п.), но с августа вступили в силу тарифы против большинства стран, а с 1 октября — секторальные, включая 100% на фармпрепараты . Еще один пакет вступит в силу 14 октября. Ускорение инфляции в крупнейшей экономике мира грозит снижением мирового спроса на нефть, металлы и зерно, что может ударить по российскому экспорту и рублю. Какие страны и отрасли окажутся в зоне риска — в материале «Известий».

Какие пошлины вводит Трамп в октябре

Новые пошлины Дональда Трампа разгонят инфляцию в США до 4% к концу года , спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. С 1 октября американский лидер ввел сразу несколько секторальных тарифов. Он объявил пошлины в 100% на ввоз фармпрепаратов, 25% — на иностранные большегрузы , а также тариф в 100% на все фильмы, произведенные за пределами США, заявил Трамп в своей соцсети в TruthSocial.

Кроме того, американский президент намерен с 14 октября ввести пошлину в 10% на импорт хвойной древесины и пиломатериалов, 25% — на изделия из мягкой древесины и от 30% до 50% — для некоторых видов мебели . Все эти нововведения усиливают инфляционные ожидания.

Фото: TASS/IMAGO/J.Souza

15 октября минтруд США представит квартальные результаты американской экономики. Они будут отражать ситуацию на август. Согласно предыдущему отчету, инфляция в США в июле составила 2,9% год к году — это на 0,2 п.п. больше предыдущего месяца .

По данным релиза, на 15 октября скачок инфляции будет небольшим, так как октябрьские пошлины туда не попадают , отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Дальше на горизонте одного-трех месяцев новые пошлины могут еще повысить этот показатель , добавил он.

Для США 3,5–4% инфляции — это много, потому что официальный таргет ФРС 2% и устойчивое отклонение вдвое выше означает перегрев экономики и риск завышенных инфляционных ожиданий , пояснил эксперт. В России целевой уровень 4% заложен в модель политики из-за иной структуры экономики .



В конце прошлого года инфляция в США составляла 2,9%, потом она поднялась до 3% и в марте снизилась до 2,3%, однако к августу снова выросла до 2,9% .

До конца года в базовом сценарии ожидается умеренный рост инфляции на 0,5-1 п.п., то есть до уровня примерно 4% , отметила финансовый советник Екатерина Баева. По этому прогнозу предполагается, что тарифы в целом не будут отменены (при возможных локальных трениях), торговую сделку с Китаем не заключат, позиция Индии по нефтегазовым пошлинам существенно не сдвинется и не произойдет резких движений со стороны ФРС , пояснила она.

Президент США Дональд Трамп выступает с речью по поводу пошлин в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 2 апреля 2025 г. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Прогноз бюджетного управления конгресса указывает на инфляцию на уровне 3,1-3,3% к концу года. Однако существуют и более пессимистичные оценки отдельных инвесткомпаний, предсказывающие уровень до 3,9% , заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Инфляция по CPI (индексу потребительских цен) к концу года может и вовсе дойти до 5% , считает действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. По его оценке, цены по итогам августа вырастут до примерно 3,3%, а уже к концу года показатель может подскочить еще на 1.7 п.п .

Наряду с октябрьскими пошлинами на инфляцию подействуют и введенные в августе меры США против 70 стран. Тогда государства из перечня разделили на три группы по размеру тарифов: 10% — для стран, в которые американская сторона больше экспортирует, чем импортирует; 15% — для государств с небольшим торговым дефицитом с Америкой, и выше 15% — для тех, с которыми у Штатов не заключены соглашения . Повышенные тарифы предусмотрены для Сирии (41%). Лишь немногим ниже (40%) — для Мьянмы и Лаоса. Пошлины в 35% Трамп установил для Сербии и Ирака, 30% — для Южной Африки, Боснии и Герцеговины, Ливии, Алжира, 25% — для Туниса, Молдавии, Брунеи, Индии, Казахстана. Немного ниже — 20% — для Бангладеш, Тайваня, Вьетнама, Шри-Ланки, 19% — для Пакистана, Филиппин, Малайзии, и 18% — для Никарагуа.

Как новые пошлины повлияют на экономику США

Логика администрации Трампа прозрачна — речь идет о комплексной стратегии экономического суверенитета страны , считает Игорь Расторгуев из AMarkets.

— С одной стороны, пошлины стимулируют перенос производства в США и сокращают торговый дефицит. С другой — обеспечивают дополнительные поступления в казну, что критично в свете военных трат бюджета на 2026 год в $1 трлн . Так, тарифная политика становится способом одновременного решения задач промышленной политики и бюджетной устойчивости , — пояснил эксперт.

Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

Для Трампа такие шаги — инструмент протекционизма и переговоров, а также политический сигнал в преддверии принятия нового бюджета , добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. США пытаются вернуть производство в страну и укрепить налоговую базу , указал он.

При этом за пошлины Трампа в итоге будет платить американский потребитель, за счет более высоких цен на товары , указала финансовый советник Екатерина Баева. Однако значимого переноса производства в США так и не произойдет . В некоторых случаях, например в области текстильной промышленности, производство утрачено почти полностью и требуется воссоздание с нуля , подчеркнула она.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Steve Heap

Что касается фармацевтического рынка — здесь ситуация достаточно показательна. Стопроцентные тарифы на импортные лекарства создадут ценовое давление сразу по двум направлениям , заявил Игорь Расторгуев. По его оценке, иностранные препараты могут подорожать на 15–25% в зависимости от категории и наличия альтернатив, а американские производители получат возможность скорректировать свои цены вверх примерно на 8–12% , учитывая снижение конкуренции.

Аналогичный прогноз дал Владимир Чернов. В фармацевтике наиболее уязвимы импортные препараты: их стоимость в США может вырасти примерно на 25%, что усилит давление на потребителей и создаст риски для системы здравоохранения , указал он.

Какие экономики пострадают от пошлин Трампа

Компании большинства стран начали заранее прорабатывать меры обхода пошлин или адаптации к ним , заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. В частности, в Швейцарии в последние месяцы удавалось перенаправить экспорт в ЕС и развивающиеся страны . В перспективе нескольких лет вероятен перенос некоторых производств, нацеленных на американский рынок, на территорию США, спрогнозировал он.

В мировом масштабе введение пошлин добавит 0,1–0,2 п. п. к инфляции и снизит темпы мирового роста примерно на 0,1–0,3 п.п., считает Владимир Чернов. За 2024 год рост мирового ВВП составил 3,2% , в 2025-м он прогнозируется на уровне 2,3%. Глобальная инфляция в 2025 году, согласно прогнозам, составит 4,2%.

— Рост мировой инфляции и торговые войны увеличивают волатильность сырьевых рынков, а это может давить на нефть и металлы. А дорогие лекарства затронут прежде всего страны, сильно зависящие от импорта фармы. В транспорте нововведения приведут к удорожанию поставок и сдерживанию строительства и логистики , — уточнил он. — Основные страны в зоне риска после введения новых пошлин — это Канада, Китай и Вьетнам. Канада поставляет около 30% софтвуда (хвойная древесина) в США и уже сейчас платит 14,5% дополнительных пошлин, а новые 10% тарифы создают «двойной удар» для производителей. Китай и Вьетнам — топ-2 поставщика мебели, каждый экспортировал по $12 млрд в 2024 году , вместе они обеспечивают около 60% импорта мебели в США. Для китайской мебели совокупные тарифы могут достичь более 100%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для России последствия остаются косвенными , резюмировал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Торговля с США ограничена, и прямого влияния на наш рынок почти нет. Но при замедлении мировой экономики закономерно снижается спрос на российские экспортные товары — энергоносители, сырье, материалы, что в перспективе будет сказываться на доходах , отметил эксперт.