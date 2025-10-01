Дороги налоги: инфляция в США подскочит до 4% к концу года из-за пошлин Трампа
Инфляция в США поднимется до 4% к концу года из-за пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп, следует из консенсус-прогноза «Известий». В июле рост цен достиг 2,9% (+0,2 п.п.), но с августа вступили в силу тарифы против большинства стран, а с 1 октября — секторальные, включая 100% на фармпрепараты. Еще один пакет вступит в силу 14 октября. Ускорение инфляции в крупнейшей экономике мира грозит снижением мирового спроса на нефть, металлы и зерно, что может ударить по российскому экспорту и рублю. Какие страны и отрасли окажутся в зоне риска — в материале «Известий».
Какие пошлины вводит Трамп в октябре
Новые пошлины Дональда Трампа разгонят инфляцию в США до 4% к концу года, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. С 1 октября американский лидер ввел сразу несколько секторальных тарифов. Он объявил пошлины в 100% на ввоз фармпрепаратов, 25% — на иностранные большегрузы, а также тариф в 100% на все фильмы, произведенные за пределами США, заявил Трамп в своей соцсети в TruthSocial.
Кроме того, американский президент намерен с 14 октября ввести пошлину в 10% на импорт хвойной древесины и пиломатериалов, 25% — на изделия из мягкой древесины и от 30% до 50% — для некоторых видов мебели. Все эти нововведения усиливают инфляционные ожидания.
15 октября минтруд США представит квартальные результаты американской экономики. Они будут отражать ситуацию на август. Согласно предыдущему отчету, инфляция в США в июле составила 2,9% год к году — это на 0,2 п.п. больше предыдущего месяца.
По данным релиза, на 15 октября скачок инфляции будет небольшим, так как октябрьские пошлины туда не попадают, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Дальше на горизонте одного-трех месяцев новые пошлины могут еще повысить этот показатель, добавил он.
Для США 3,5–4% инфляции — это много, потому что официальный таргет ФРС 2% и устойчивое отклонение вдвое выше означает перегрев экономики и риск завышенных инфляционных ожиданий, пояснил эксперт. В России целевой уровень 4% заложен в модель политики из-за иной структуры экономики.
В конце прошлого года инфляция в США составляла 2,9%, потом она поднялась до 3% и в марте снизилась до 2,3%, однако к августу снова выросла до 2,9%.
До конца года в базовом сценарии ожидается умеренный рост инфляции на 0,5-1 п.п., то есть до уровня примерно 4%, отметила финансовый советник Екатерина Баева. По этому прогнозу предполагается, что тарифы в целом не будут отменены (при возможных локальных трениях), торговую сделку с Китаем не заключат, позиция Индии по нефтегазовым пошлинам существенно не сдвинется и не произойдет резких движений со стороны ФРС, пояснила она.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью по поводу пошлин в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 2 апреля 2025 г.
Прогноз бюджетного управления конгресса указывает на инфляцию на уровне 3,1-3,3% к концу года. Однако существуют и более пессимистичные оценки отдельных инвесткомпаний, предсказывающие уровень до 3,9%, заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
Инфляция по CPI (индексу потребительских цен) к концу года может и вовсе дойти до 5%, считает действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. По его оценке, цены по итогам августа вырастут до примерно 3,3%, а уже к концу года показатель может подскочить еще на 1.7 п.п.
Наряду с октябрьскими пошлинами на инфляцию подействуют и введенные в августе меры США против 70 стран. Тогда государства из перечня разделили на три группы по размеру тарифов: 10% — для стран, в которые американская сторона больше экспортирует, чем импортирует; 15% — для государств с небольшим торговым дефицитом с Америкой, и выше 15% — для тех, с которыми у Штатов не заключены соглашения. Повышенные тарифы предусмотрены для Сирии (41%). Лишь немногим ниже (40%) — для Мьянмы и Лаоса. Пошлины в 35% Трамп установил для Сербии и Ирака, 30% — для Южной Африки, Боснии и Герцеговины, Ливии, Алжира, 25% — для Туниса, Молдавии, Брунеи, Индии, Казахстана. Немного ниже — 20% — для Бангладеш, Тайваня, Вьетнама, Шри-Ланки, 19% — для Пакистана, Филиппин, Малайзии, и 18% — для Никарагуа.
Как новые пошлины повлияют на экономику США
Логика администрации Трампа прозрачна — речь идет о комплексной стратегии экономического суверенитета страны, считает Игорь Расторгуев из AMarkets.
— С одной стороны, пошлины стимулируют перенос производства в США и сокращают торговый дефицит. С другой — обеспечивают дополнительные поступления в казну, что критично в свете военных трат бюджета на 2026 год в $1 трлн. Так, тарифная политика становится способом одновременного решения задач промышленной политики и бюджетной устойчивости, — пояснил эксперт.
Для Трампа такие шаги — инструмент протекционизма и переговоров, а также политический сигнал в преддверии принятия нового бюджета, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. США пытаются вернуть производство в страну и укрепить налоговую базу, указал он.
При этом за пошлины Трампа в итоге будет платить американский потребитель, за счет более высоких цен на товары, указала финансовый советник Екатерина Баева. Однако значимого переноса производства в США так и не произойдет. В некоторых случаях, например в области текстильной промышленности, производство утрачено почти полностью и требуется воссоздание с нуля, подчеркнула она.
Что касается фармацевтического рынка — здесь ситуация достаточно показательна. Стопроцентные тарифы на импортные лекарства создадут ценовое давление сразу по двум направлениям, заявил Игорь Расторгуев. По его оценке, иностранные препараты могут подорожать на 15–25% в зависимости от категории и наличия альтернатив, а американские производители получат возможность скорректировать свои цены вверх примерно на 8–12%, учитывая снижение конкуренции.
Аналогичный прогноз дал Владимир Чернов. В фармацевтике наиболее уязвимы импортные препараты: их стоимость в США может вырасти примерно на 25%, что усилит давление на потребителей и создаст риски для системы здравоохранения, указал он.
Какие экономики пострадают от пошлин Трампа
Компании большинства стран начали заранее прорабатывать меры обхода пошлин или адаптации к ним, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. В частности, в Швейцарии в последние месяцы удавалось перенаправить экспорт в ЕС и развивающиеся страны. В перспективе нескольких лет вероятен перенос некоторых производств, нацеленных на американский рынок, на территорию США, спрогнозировал он.
В мировом масштабе введение пошлин добавит 0,1–0,2 п. п. к инфляции и снизит темпы мирового роста примерно на 0,1–0,3 п.п., считает Владимир Чернов. За 2024 год рост мирового ВВП составил 3,2%, в 2025-м он прогнозируется на уровне 2,3%. Глобальная инфляция в 2025 году, согласно прогнозам, составит 4,2%.
— Рост мировой инфляции и торговые войны увеличивают волатильность сырьевых рынков, а это может давить на нефть и металлы. А дорогие лекарства затронут прежде всего страны, сильно зависящие от импорта фармы. В транспорте нововведения приведут к удорожанию поставок и сдерживанию строительства и логистики, — уточнил он. — Основные страны в зоне риска после введения новых пошлин — это Канада, Китай и Вьетнам. Канада поставляет около 30% софтвуда (хвойная древесина) в США и уже сейчас платит 14,5% дополнительных пошлин, а новые 10% тарифы создают «двойной удар» для производителей. Китай и Вьетнам — топ-2 поставщика мебели, каждый экспортировал по $12 млрд в 2024 году, вместе они обеспечивают около 60% импорта мебели в США. Для китайской мебели совокупные тарифы могут достичь более 100%.
Для России последствия остаются косвенными, резюмировал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Торговля с США ограничена, и прямого влияния на наш рынок почти нет. Но при замедлении мировой экономики закономерно снижается спрос на российские экспортные товары — энергоносители, сырье, материалы, что в перспективе будет сказываться на доходах, отметил эксперт.
Косвенные эффекты для РФ могут проявиться через ослабление мирового спроса на энергоносители и металлы, что создаст умеренное давление на экспортные доходы и курс рубля, добавил Игорь Расторгуев. Однако точные цифры пока оценить сложно. Нужно дождаться первых результатов политики Трампа — августовских данных по инфляции, и увидеть, как это отражается на мировом спросе.