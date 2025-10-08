Глава МВФ рассказала о влиянии американских пошлин на мировую экономику

Открытость мировой экономики сильно пострадала из-за импортных пошлин США, но скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло. Об этом 8 октября сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Миру пока удалось избежать скатывания к торговой войне по принципу «око за око». Но открытость тем не менее сильно пострадала», — заявила глава МВФ. Ее выступление транслировалось на официальном канале фонда в YouTube.

По ее прогнозам, глобальный государственный долг превысит объем всей мировой экономики в 2029 году. Также она отметила, что рост спроса на золото служит тревожным сигналом того, что мировая экономика может столкнуться с проверкой на устойчивость. Георгиева добавила, что эффект от импортных пошлин США на мировую экономику еще не проявился.

«Мы будем призывать к действиям по двум основным направлениям. Прежде всего мерам по решению проблемы дефицита федерального правительства, учитывая, что соотношение федерального долга к ВВП находится на пути к превышению своего исторического максимума после Второй мировой войны», — добавила глава МВФ.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении китайских товаров они позже составили до 145%.

Позднее, 12 мая, Трамп сообщил, что переговоры Китая и США по торговым разногласиям в Женеве прошли продуктивно. Он отметил, что страны добились полной перезагрузки отношений и договорились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней. Этот срок истек 12 августа, но Трамп объявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.

