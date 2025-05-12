Трамп назвал продуктивными переговоры с КНР по торговым разногласиям

Переговоры Китая и США по торговым разногласиям в Женеве прошли продуктивно. Об этом 12 мая заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы добились полной перезагрузки отношений с Китаем после продуктивных переговоров в Женеве. Обе стороны договорились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней», — заявил он на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим в Белом доме.

При этом, по словам американского лидера, договоренности Пекина и Вашингтона не включают пошлины на автомобили, сталь, алюминий и те, которые могут быть введены на фармацевтику.

Президент США подчеркнул, что переговоры в Женеве прошли в очень дружеской обстановке. Он также назвал очень хорошими отношения с Китаем и отметил, что Вашингтон не хочет наносить удары по положению Пекина.

«Я поговорю с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], может быть, в конце недели. Есть другие вопросы, которыми мы занимаемся», — добавил Трамп.

Ранее в этот день агентство «Синьхуа» сообщило о решении КНР приостановить или же отменить нетарифные контрмеры, которые были приняты против США со 2 апреля 2025 года. Уточнялось, что Вашингтон, в свою очередь, планирует изменить дополнительные таможенные пошлины на китайские товары.

Встреча между представителями КНР и США на высоком уровне по экономическим и торговым вопросам состоялась 10 мая в Женеве. Китай на переговорах представлял вице-премьер Хэ Лифэн, а Соединенные Штаты — министр финансов Скотт Бессент. По итогам переговоров Трамп сообщил о полной перезагрузке американо-китайских отношений.